Uống nhầm dầu hỏa thắp đèn, bé gái 15 tháng tuổi phải nhập viện vì 'phổi hít'

Trong những ngày Tết vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cứu sống một bệnh nhi bị phổi hít vì uống nhầm dầu hỏa.

Theo đó, bệnh nhi 15 tháng tuổi (người Ê Đê, quê Đăk Lăk) nhập Bệnh viện Nhi Đồng 1 lúc 15 giờ 20 phút ngày 7/2/2021 do uống nhầm dầu hỏa thắp đèn.

Bé nhập viện trong tình trạng đừ, môi tái, SpO2 90%, thở co kéo, phổi ran ẩm. Bệnh viện đã ngay lập tức cho bé thở oxy, chụp X-quang phổi ghi nhận tình trạng viêm phổi hít. Sau vài giờ nhập viện, bé suy hô hấp nặng dần, tổn thương phổi lan tỏa 2 bên, tím tái nên bé được đặt nội khí quản thở máy sau 24 giờ nhập viện.

Dù đã được thở máy nhưng tình trạng bệnh nhi vẫn không khá hơn. Bé chắc chắn sẽ tử vong nếu không có biện pháp điều trị nào khác.

Tối ngày 9/2/2021, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thực hiện ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) nhằm cải thiện tình trạng suy hô hấp, giúp cho phổi của bé được nghỉ ngơi và có thời gian hồi phục. Nhờ sự tận tình và phối nhịp nhàng của các bác sĩ, kỹ thuật ECMO đã được thực hiện thành công chỉ sau 30 phút dù bệnh nhân còn nhỏ tuổi và nhẹ cân.

Sau 9 ngày chạy ECMO, chức năng phổi của bệnh nhi đã được cải thiện tốt, bé được cai ECMO thành công vào ngày 18/02/2021 (mồng 7 tết) và cai máy thở vào 19/02/2021 (mồng 8 tết).



Bệnh nhi uống nhầm dầu hỏa - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1

Hiện tại bé tỉnh táo, đang được thở oxy, uống sữa được. Nếu diễn tiến thuận lợi, bé có thể được xuất viện vào cuối tuần.

Theo PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Nhi đồng 1, viêm phổi do hít dầu dùng để thắp đèn (dầu lửa, dầu paraffin…) là một tai nạn khá thường gặp trong gia đình, do thói quen thắp đèn dầu ở các bàn thờ và đựng dầu thắp đèn trong các vật dụng uống nước như chai nước suối, ly, cốc … nên trẻ dễ uống nhầm. Do đó, để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, các bậc cha mẹ không nên đựng dầu lửa, dầu thắp đèn trong các vật dụng uống nước. Đồng thời, nên cất giữ trong các chai có nắp đậy chặt, để ở trong tủ có khóa an toàn. Khi trẻ uống nhầm dầu lửa hay dầu thắp đèn, cha mẹ nên mang trẻ đến ngay cơ sở y tế, không nên móc họng cho ói hoặc rửa dạ dày vì nguy cơ hít sặc vào phổi gây tổn thương nặng, suy hô hấp và có thể tử vong.

Tấm che mặt bằng nhựa không hoàn toàn giúp phòng bệnh Covid-19 Trong tình hình Covid-19 dang lan rộng, tấm che mặt bằng nhựa giúp người mang thoải mái hơn trong công việc hàng ngày. Tuy nhiên, liệu loại mặt nạ này có thể bảo vệ được bạn hoàn toàn?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-nham-dau-hoa-thap-den-be-gai-15-thang-tuoi-phai-nhap-vien-vi-phoi-hit-396829.html