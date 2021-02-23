Trong tình hình Covid-19 dang lan rộng, tấm che mặt bằng nhựa giúp người mang thoải mái hơn trong công việc hàng ngày. Tuy nhiên, liệu loại mặt nạ này có thể bảo vệ được bạn hoàn toàn?

Theo trang Healthline, mặc dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) vẫn luôn khuyến cáo người dân hãy sử dụng khẩu trang như một trong những “vũ khí” chính để bảo vệ bản thân khỏi sự lây nhiễm của COVID-19. Tuy nhiên, ngày nay, một số người đang chuyển sang sử dụng các tấm che mặt bằng nhựa vì họ cho rằng như thế sẽ thoải mái hơn.

Tấm che mặt bằng nhựa không hoàn toàn giúp bạn phòng bệnh - Ảnh minh họa: Internet Tiến sĩ Michael B. Edmond - Giám đốc chất lượng, phó giám đốc y tế của Đại học Iowa Health Care và cũng là giáo sư lâm sàng về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y khoa Iowa Carver - cho biết các tấm che mặt có tác dụng rất tốt trong việc ngăn các “giọt nước” từ người nhiễm bệnh tiếp xúc với mũi, miệng và mắt, là những vị trí trên cơ thể mà virus xâm nhập để gây nhiễm trùng.

Nhưng chúng không phải là hàng rào bảo vệ hoàn hảo bởi người mang vẫn có thể hít phải vi rút qua các kẽ hở xung quanh và bên dưới tấm che. Tiến sĩ Joy Henningsen - Trợ lý giáo sư lâm sàng, VAMC Section, tại Đại học Alabama thuộc Trường Y Birmingham - cũng đưa ra một nghiên cứu khác được thực hiện sau khi bùng phát COVID-19 ở Thụy Sĩ. Trong nghiên cứu này, không ai trong số những người đeo khẩu trang có kết quả dương tính với vi rút. Tuy nhiên, một số người chỉ đeo tấm che mặt đã cho kết quả dương tính. Đây là lý do ta có thể kết luận rằng tấm che mặt là một vật dụng đi kèm với khẩu trang, chứ không nên được sử dụng thay thế cho khẩu trang.

Nên kết hợp cả khẩu trang và tấm che mặt bằng nhựa - Ảnh minh họa: Internet Lưu ý khi sử dụng tấm che mặt Đảm bảo rằng tấm che mặt vừa vặn Tấm chắn phải ngang với cằm hoặc thấp hơn về phía trước. Tấm che mặt phải gần như chạm tới tai ở hai bên và không được có khoảng trống trước trán vì như vậy các một giọt nước có thể lọt qua khe hở và rơi xuống mặt người mang. Làm sạch và khử trùng tấm che mặt Làm sạch và khử trùng tấm che mặt của bạn sau mỗi lần sử dụng Bạn có thể làm sạch bằng chất tẩy rửa trung tính và nước ấm để loại bỏ các vết bẩn có thể nhìn thấy, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Sau đó, bạn nên khử trùng tấm che mặt, tốt nhất là bằng dung dịch gốc Clo. Rượu có thể làm hỏng nhựa và keo theo thời gian. Xả lại một lần nữa bằng nước sạch cho hết cặn. Phơi khô hoặc sử dụng khăn giấy sạch để loại bỏ hơi ẩm.

Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp dương tính COVID-19 làm nghề bán cá Hải Dương vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với Covid-19 làm nghề bán cá ở chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-che-mat-bang-nhua-khong-hoan-toan-giup-phong-benh-covid-19-396772.html