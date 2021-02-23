Tấm che mặt bằng nhựa không hoàn toàn giúp phòng bệnh Covid-19

Sống khỏe 23/02/2021 15:51

Trong tình hình Covid-19 dang lan rộng, tấm che mặt bằng nhựa giúp người mang thoải mái hơn trong công việc hàng ngày. Tuy nhiên, liệu loại mặt nạ này có thể bảo vệ được bạn hoàn toàn?

Theo trang Healthline, mặc dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) vẫn luôn khuyến cáo người dân hãy sử dụng khẩu trang như một trong những “vũ khí” chính để bảo vệ bản thân khỏi sự lây nhiễm của COVID-19. Tuy nhiên, ngày nay, một số người đang chuyển sang sử dụng các tấm che mặt bằng nhựa vì họ cho rằng như thế sẽ thoải mái hơn.

tam che mat bang nhua
Tấm che mặt bằng nhựa không hoàn toàn giúp bạn phòng bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Michael B. Edmond - Giám đốc chất lượng, phó giám đốc y tế của Đại học Iowa Health Care và cũng là giáo sư lâm sàng về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y khoa Iowa Carver - cho biết các tấm che mặt có tác dụng rất tốt trong việc ngăn các “giọt nước” từ người nhiễm bệnh tiếp xúc với mũi, miệng và mắt, là những vị trí trên cơ thể mà virus xâm nhập để gây nhiễm trùng.

Nhưng chúng không phải là hàng rào bảo vệ hoàn hảo bởi người mang vẫn có thể hít phải vi rút qua các kẽ hở xung quanh và bên dưới tấm che.

Tiến sĩ Joy Henningsen - Trợ lý giáo sư lâm sàng, VAMC Section, tại Đại học Alabama thuộc Trường Y Birmingham - cũng đưa ra một nghiên cứu khác được thực hiện sau khi bùng phát COVID-19 ở Thụy Sĩ. Trong nghiên cứu này, không ai trong số những người đeo khẩu trang có kết quả dương tính với vi rút. Tuy nhiên, một số người chỉ đeo tấm che mặt đã cho kết quả dương tính. Đây là lý do ta có thể kết luận rằng tấm che mặt là một vật dụng đi kèm với khẩu trang, chứ không nên được sử dụng thay thế cho khẩu trang.

tam che mat bang nhua 2
Nên kết hợp cả khẩu trang và tấm che mặt bằng nhựa - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng tấm che mặt

Đảm bảo rằng tấm che mặt vừa vặn

Tấm chắn phải ngang với cằm hoặc thấp hơn về phía trước.

Tấm che mặt phải gần như chạm tới tai ở hai bên và không được có khoảng trống trước trán vì như vậy các một giọt nước có thể lọt qua khe hở và rơi xuống mặt người mang. 

Làm sạch và khử trùng tấm che mặt 

Làm sạch và khử trùng tấm che mặt của bạn sau mỗi lần sử dụng

Bạn có thể làm sạch bằng chất tẩy rửa trung tính và nước ấm để loại bỏ các vết bẩn có thể nhìn thấy, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Sau đó, bạn nên khử trùng tấm che mặt, tốt nhất là bằng dung dịch gốc Clo. Rượu có thể làm hỏng nhựa và keo theo thời gian.

Xả lại một lần nữa bằng nước sạch cho hết cặn.

Phơi khô hoặc sử dụng khăn giấy sạch để loại bỏ hơi ẩm.

Tấm che mặt bằng nhựa không hoàn toàn giúp phòng bệnh Covid-19 - Ảnh 3

Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp dương tính COVID-19 làm nghề bán cá

Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp dương tính COVID-19 làm nghề bán cá

Hải Dương vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với Covid-19 làm nghề bán cá ở chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ.

Xem thêm
Từ khóa:   covid-19 lây nhiễm virus Corona phòng bệnh covid-19

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?