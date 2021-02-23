Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp dương tính COVID-19 làm nghề bán cá

Tin nóng 23/02/2021 13:01

Hải Dương vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với Covid-19 làm nghề bán cá ở chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ.

Cụ thể, các trường hợp nghi nhiễm gồm chị Đ.T.L. (32 tuổi, trú đường Dương Quang, khu Xuân Dương, phường Tứ Minh) và bà Đ.T.S. (53 tuổi, trú tại 35 Vũ Bằng, khu Thượng Đạt, phường tứ Minh).

covid-19
Hai trường hợp mới ở Hải Dương - Ảnh minh họa: Internet

Bà S. (53 tuổi) làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ thuộc TP.Hải Dương (cùng với con gái là bệnh nhân Đ.T.H., trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng).

Hằng ngày bà S. đi chợ Hồ Máy Sứ bán hàng cá cùng với con gái là Đ.T.H. từ 7h - 13h tại vị trí dưới cây vú sữa cách ngã ba Điện Biên Phủ khoảng 20m. Trưa về nhà nghỉ ngơi, ăn trưa.

Buổi chiều bán hàng cá tại chợ Tân Kim từ 15h - 20h tại vị trí khu vực bên trong chợ đối diện cửa hàng bán gạo của bà Nhâm. Đến tối sau khi từ chợ Tân Kim về đi chợ Hui, huyện Gia Lộc để lấy cá về bán.

Ngày 8-2, chị H. (con gái bà S.) nghỉ không đi chợ bán hàng nữa do nhận được thông tin chồng là N.V.G. thuộc diện F1, về cách ly tại nhà. Bà S. không tiếp xúc với con rể nên tiếp tục đi bán cá đến hết buổi sáng 11-2.

Từ ngày 12 đến ngày 14-2, bà S. cách ly tại nhà do thuộc diện F2 (sau khi con rể N.V.G. trở thành F0). Đến ngày 14-2, con gái bà S. là chị H. tiếp tục có kết quả dương tính với COVID-19 nên bà S. được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương.

 Lấy kết quả xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến ngày 22-2, lấy xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Trường hợp chị Đ.T.L., trú đường Dương Quang, khu Xuân Dương, phường Tứ Minh, TP Hải Dương cũng làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim, phường Tân Bình, TP Hải Dương.

Ngày 8-2, bán cá cùng chị H. (con bà S.) tại chợ Tân Kim. Đến 19h cùng ngày, về nghỉ tại nhà. Ngày 9 và 10-2, bán cá bình thường tại chợ Tân Kim. Ngày 11-2, mua khoai tây của chị Linh (chồng tên Phú, sạp rau của chị Linh đối diện hàng của bà Nhâm bán gạo) tại chợ Tân Kim. Đến tối về nhà làm cơm tất niên gia đình.

Chiều 12-2, đến chúc tết và ăn cơm tối tại nhà bố đẻ tại đường Vũ Bằng, khu Thượng Đạt, phường Tứ Minh. Từ ngày 12 đến 14-2, cách ly ở nhà, tiếp xúc với thành viên trong gia đình cho đến khi được đưa đi cách ly tại ký túc xá Đại học Hải Dương do là F1 của Đ.T.H. (con bà S.).

Lấy kết quả xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến ngày 22-2 lấy xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với Covid-19.

Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp dương tính COVID-19 làm nghề bán cá - Ảnh 2

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