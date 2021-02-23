Tối ngày 23/2, ông Trịnh Xuân Hiệp, giám đốc Trung tâm Y tế Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận thông tin: Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn vừa có 1 trường hợp tử vong trong quá trình điều trị cách ly để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó,người này tên L.Q.M., sinh năm 1984 (quê Ninh Thuận). Tết vừa qua, người này về quê vợ tại thôn Yên Giang, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung ăn Tết từ hôm 5/2.

Trước khi về quê vợ, anh M. có đi qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM (vùng có dịch của nước ta trong thời điểm đó). Trong những ngày về quê vợ, người đàn ông này có biểu hiện khó thở, ho và chỉ mua thuốc, điều trị tại Trạm y tế xã Hoạt Giang.

Đến sáng ngày 21/2, bệnh nặng hơn nên anh M. đi khám tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn. Nhập viện chiều cùng ngày, anh được chụp phổi và có dấu hiệu viêm phế quản.

Được biết, bệnh nhân có bệnh tiểu đường type 2, biến chứng suy gan thận trước khi nhập viện.

Ngay sau khi nhập viện, anh đã được cách ly tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, đồng thời được Trung tâm Y tế Bỉm Sơn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC). Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Tuy nhiên, tới sáng ngày 23/2, bệnh nhân có dấu hiệu sốt cao nên các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn tiếp tục cho chụp X quang phổi. Kết quả cho thấy, bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi, bệnh tiến triển nhanh, có các cơn ngưng thở, ngừng tim. Đến 15 giờ chiều 23/2, bệnh nhân tử vong. Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Ông Trịnh Xuân Hiệp cho biết sau khi bệnh nhân tử vong, UBND thị xã Bỉm Sơn, Trung tâm Y tế Bỉm Sơn, Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn và các bộ phận liên quan đã tổ chức họp khẩn và đưa ra biện pháp tạm thời phong tỏa Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn từ 17h30 ngày 23/2.

Lực lượng chức năng tổ chức phun tiêu độc khử trùng tất cả các nơi trường hợp này đã đi qua trong bệnh viện, đồng thời khẩn trương rà soát tất cả trường hợp đã tiếp xúc với người đàn ông trong những ngày qua.

UBND thị xã Bỉm Sơn đồng thời đã khởi động lại khu cách ly tập trung tại Trường đại học Tài nguyên - môi trường (phân hiệu Bỉm Sơn), có thể tiếp nhận 200 trường hợp cách ly tập trung.

UBND huyện Hà Trung, UBND xã Hoạt Giang cũng đã thành lập ngay 2 chốt chặn tại xã Hoạt Giang để kiểm soát người ra vào khu vực.

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