Sáng 22/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, nhiều địa phương đã kiểm soát được dịch

Tin nóng 22/02/2021 06:20

Sáng 22/2, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Tính tới thời điểm hiện tại, đã chữa khỏi 1.717 bệnh nhân và còn 120.000 người đang cách ly chống dịch trên cả nước.

Bản tin 6h ngày 22/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 21/2 đến 6h ngày 22/2, Việt Nam tạm thời không ghi nhận ca mắc mới. Cả nước hiện có 2.383 bệnh nhân, trong đó 1.484 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 791 ca ghi nhận tại 13 tỉnh, thành phố.

Trong đó, Hải Dương có 611 ca, Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP. Hồ Chí Minh (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1) và Hưng Yên (2).

Những ngày qua, trừ Hải Dương vẫn đang ghi nhận ca mắc COVID-19, tại các địa phương còn lại đã không ghi nhận ca bệnh trong nhiều ngày. Trong đó, tính đến sáng ngày 22/2:

Quảng Ninh đã trải qua 6 ngày không có ca mắc mới và 13 ngày không có ca mắc trong cộng đồng. Trước đó, ngày 8/2, Quảng Ninh đã công bố kiểm soát được dịch COVID-19.

Hà Nội đã qua 6 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới COVID-19. 

Gia Lai đã trải qua 11 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. Toàn tỉnh hiện đã lấy mẫu và xét nghiệm hơn 46.000 người.

TPHCM đã 10 ngày không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tại TP.HCM, đến thời điểm này chỉ còn 2 địa điểm phong tỏa liên quan đến COVID-19 tại quận Tân Bình là Lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình và  Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.

HCDC cho hay, đến nay, cơ bản đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là cơ sở cho thành phố gỡ bỏ phong tỏa các địa điểm không còn nguy cơ. 

Sáng 22/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, nhiều địa phương đã kiểm soát được dịch - Ảnh 1

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