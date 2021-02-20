TP.HCM: Chùa Viên Giác bị dừng hoạt động do tổ chức tập trung đông người

Mặc cho cảnh báo không tập trung đông người mùa dịch Covid-19, thế nhưng tối qua (mùng 8 Tết), đông đảo phật tử đã đến chùa Viên Giác dự lễ Kỳ An Hội cầu nguyện đất nước thái bình, mưa thuận gió hòa. Ngay sau đó, chùa đã bị dừng hoạt động.

Ngày 20/2, UBND TP.HCM đã yêu cầu Q.Tân Bình có biện pháp xử lý kịp thời cơ sở tôn giáo trên địa bàn vì không chấp hành tốt quy định phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM nhấn mạnh, không giải quyết ngoại lệ, châm chước cho bất cứ trường hợp nào nếu có dấu hiệu vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, nhất là việc tập trung đông người.

Trong sáng nay 20/2, UBND Q.Tân Bình đã đề nghị chùa Viên Giác tạm thời dừng hoạt động để khử khuẩn. Đồng thời, cơ quan chức năng về y tế và Trung tâm y tế quận Tân Bình sẽ đánh giá, thông báo việc hoạt động trở lại vào thời điểm phù hợp.

Tối mồng 8 Tết, chùa Viên Giác diễn ra lễ Kỳ An Hội với đông đảo người tham gia - Ảnh: VnExpress

Được biết, trước đó, UBND TP.HCM đã yêu cầu: Từ ngày 9/2, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo, thờ tự. Ngoài ra, tất cả các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, karaoke, quán nhậu, quán bar/pub/beer club/vũ trường, cơ sở massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử; các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu - kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở yoga, phòng tập gym, billiard cũng buộc phải dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sáng 20/2, không ca mắc mới COVID-19 Bản tin 6h ngày 20/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19, hơn 125.000 người đang cách ly chống dịch trên cả nước.

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