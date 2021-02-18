Sáng 18/2, cả nước không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, có 104 bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2

Tin nóng 18/02/2021 06:06

Bản tin 6h ngày 18/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước không có ca mắc mới COVID-19. Đặc biệt, có 104 bệnh nhân đang điều trị đã âm tính với SARS-CoV-2

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 18/2: Việt Nam có tổng cộng 1430 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 737 ca.

 - Tính từ 18h ngày 17/2 đến 6h ngày 18/2: 0 ca mắc mới.

 

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 144.071, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 577

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.325

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 129.169.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.580 bệnh nhân COVID-19. 

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 46 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 33 ca, số ca âm tính lần 3 là 25 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay.  

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế cho biết, Bộ đã và đang tích cực làm việc với các đối tác thực hiện nhập khẩu vắc xin để sớm đưa vắc xin phòng bệnh COVID-19 về Việt Nam phục vụ người dân. Đồng thời với đó là đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước. Xã hội hóa và huy động các nguồn lực để phục vụ việc cung cấp vắc xin vắc xin phòng bệnh COVID-19 một cách nhanh nhất, rộng nhất. 

Sáng 18/2, cả nước không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, có 104 bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1

Hà Nội: Đình chỉ 1 phòng khám liên quan đến bệnh nhân COVID-19 người Nhật

Hà Nội: Đình chỉ 1 phòng khám liên quan đến bệnh nhân COVID-19 người Nhật

Sở Y tế Hà Nội thông tin, đã tạm đình chỉ hoạt động một phòng khám ở Hà Nội, nơi mà bệnh nhân 2229 người Nhật đã đến khám trước khi qua đời.

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Từ khóa:   Covid-19 Việt Nam Bệnh nhân Covid-19 Hà Nội Bệnh nhân Covid-19 Hải Dương

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