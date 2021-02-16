Sáng ngày 16/2, có 2 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương, là F1 tại ổ dịch Cẩm Giàng, Kinh Môn

Bản tin 6h ngày 16/2 (mùng 5 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19. Đây là các F1 tại ổ dịch Cẩm Giàng, Kinh Môn (Hải Dương).

Cụ thể, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính từ 18h ngày 15/2 đến 6h ngày 16/2: 2 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính đến 6h ngày 16/2: Việt Nam có tổng cộng 1372 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 679 ca.

Thông tin ca mới: 2 ca mắc mới (BN2270-2271) được ghi nhận tại Hải Dương, đều là F1 đã được cách ly trước đó, trong đó BN2270 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng và BN2271 liên quan ổ dịch huyện Kinh Môn.

Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương).

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 128.080, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 577

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.230

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 112.273.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã có 26 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó:

+ 21 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 1 ở TP. Chí Linh (thông tin các bệnh nhân đang được cập nhật)

+ 05 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 2 đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y Tế Hải Dương: BN1933, BN1960, BN1962, BN1966, BN1967.

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.568 bệnh nhân COVID-19.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 43 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 31 ca, số ca âm tính lần 3 là 20 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch bệnh ở Hải Dương có nguy cơ cao hơn Đà Nẵng, đề nghị giãn cách diện rộng hơn Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, do biến chủng virus mới có tốc độ lây lan tăng gấp 4 lần, tình hình dịch bệnh tại Hải Dương có yếu tố nguy cơ cao hơn Đà Nẵng khi hệ số lây nhiễm cao, thời gian ủ bệnh ngắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-ngay-16-2-co-2-ca-mac-moi-covid-19-tai-hai-duong-la-f1-tai-o-dich-cam-giang-kinh-mon-396165.html