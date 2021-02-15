Sáng ngày 15/2, Việt Nam có 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia Nhật Bản đã tử vong

Tin nóng 15/02/2021 06:04

Bản tin 6h ngày 15/2 (mùng 4 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 1 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hà Nội là người Nhật Bản.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 15/2: Việt Nam có tổng cộng 1330 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 637 ca.

- Tính từ 18h ngày 14/2 đến 6h ngày 15/2: 1 ca mắc mới là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mới: 1 CA MẮC MỚI (BN2229) là ca nhập cảnh. Cụ thể:

- CA BỆNH 2229 (BN2229): nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, chuyên gia công ty TNHH Mitsui, Việt Nam. Bệnh nhân nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam ngày 17/1/2021 tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh từ 17-31/1, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV2 (vào các ngày 17 và 31/1).

Ngày 1/2, bệnh nhân bay ra Hà Nội và trú tại một khách sạn ở quận Tây Hồ. Trong khoảng thời gian từ ngày 1-13/2, bệnh nhân đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty.

Khoảng 19h ngày 13/2, bệnh nhân được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 14/2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra làm rõ.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 152.690, trong đó:

 - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 683.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.232.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 133.775.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.534 bệnh nhân COVID-19. 

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 39 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 12 ca, số ca âm tính lần 3 là 9 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. 

 

covid 19

Trong 2 ngày 15-16/2, Bà Rịa - Vũng Tàu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 1.700 cán bộ

Trong 2 ngày 15-16/2, Bà Rịa - Vũng Tàu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 1.700 cán bộ

Trong 2 ngày 15 và 16/2, có hơn 1.700 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại 54 đơn vị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2.

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