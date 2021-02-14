Trong 2 ngày 15-16/2, Bà Rịa - Vũng Tàu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 1.700 cán bộ

Tin nóng 14/02/2021 21:25

Trong 2 ngày 15 và 16/2, có hơn 1.700 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại 54 đơn vị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2.

Ngày 14/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thông báo văn bản về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan cấp tỉnh. 

Theo đó, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 1.740 công chức, viên chức đang công tác tại 54 đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Đài PTTH tỉnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong hai ngày 15-16/2. Địa điểm lấy mẫu là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa.

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Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho 1.740 cán bộ  - Ảnh minh họa: Cổng thông tin Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngoài danh sách các đơn vị tham gia lấy mẫu đợt đầu, sau khi có danh sách đăng ký cụ thể, sẽ có một số cơ quan, đơn vị sẽ được sắp xếp lấy mẫu xét nghiệm sau. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng thời yêu cầu mọi người khi đi xét nghiệm phải tuân thủ nguyên tắc 5K “khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế”. 

Trong 2 ngày 15-16/2, Bà Rịa - Vũng Tàu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 1.700 cán bộ - Ảnh 2

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Từ khóa:   Covid-19 Vũng Tàu Covid-19 miền Nam Covid-19 TP.HCM

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