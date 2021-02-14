Theo kết quả xét nghiệm mới nhất tối ngày 14/2, người đàn ông quốc tịch Nhật Bản được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở Hà Nội tối 13/2 đã có kết quả dương tính với COVID-19.

Trước đó, đêm ngày 13/2, một người đàn ông Nhật Bản đã tử vong tại khách sạn Somerset Westpoint (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội).

Theo Báo điện tử Gia đình và Xã hội, một nguồn tin cho biết, qua công tác khám nghiệm cho thấy không có yêu tố hình sự. Thông tin ban đầu cho thấy, việc người đàn ông này tử vong có thể do đột tử.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an TP Hà Nội đã tiến hành làm các thủ tục pháp lý cần thiết, cùng với đó lực lượng y tế Hà Nội cũng vào cuộc xác minh nguyên nhân vụ việc. Đến chiều 14/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã công bố, qua xét nghiệm, người đàn ông Nhật Bản này đã dương tính với virus COVID – 19.

Cơ quan chức năng tại khu vực phát hiện người đàn ông quốc tịch Nhật tử vong - Ảnh: Báo điện tử Gia đình và Xã hội

Cũng trong chiều nay ngày 14/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn liên quan đến trường hợp dương tính người Nhật này. Theo đó, những ai từng gặp bệnh nhân là người đàn ông Nhật Bản vừa tử vong, những ai từng đến các địa điểm trên cùng thời điểm sau cần liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn, hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại: 0969082115; 0949396115: Các địa điểm bao gồm:

1. Khách sạn IBIS, TP.HCM, đêm 31/1/2021.

2. Chuyến bay VN254, từ 11h00-13h20 ngày 1/2/2021, từ TP.HCM ra Hà Nội.

3. Khách sạn Somesert Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1-13/2/2021.

4. Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13h ngày 2/2).

5. Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20h ngày 3/2/2021.

6. Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4/2/21, ngày 8/2/2021.

7. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21h ngày 5/2/2021 .

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông Nhật Bản nói trên đã hoàn thành cách ly y tế 14 ngày sau khi nhập cảnh vào Việt Nam trước đó.

Chiều mùng 3 Tết, Việt Nam có 33 ca mắc mới COVID-19 Bản tin 18h ngày 14/2 (chiều mùng 3 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 33 ca mắc mới COVID-19 trong nước, trong đó ghi nhận tại Hải Dương 31 ca và Hà Nội 2 ca.

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