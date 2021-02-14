Một người đàn ông quốc tịch Nhật Bản vừa được phát hiện đã tử vong ở quận Tây Hồ, Hà Nội khi vừa kết thúc cách ly COVID-19 tại khách sạn.

Chiều 14/2, lãnh đạo UBND phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa một khách sạn tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội vì có một người đàn ông Nhật Bản tử vong tại đây.

Theo lãnh đạo phường Quảng An, người đàn ông này đã chết vào đêm qua (13/2). Đáng chú ý, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, người đàn ông này vừa kết thúc thời gian cách ly y tế phòng COVID-19 tại khách sạn.

Khách sạn bị phong tỏa - Ảnh: VTC News

Cũng theo Phó Giám đốc CDC Hà Nội, toàn bộ khu vực có liên quan đến vụ việc đang được cách ly và phun khử khuẩn theo đúng quy trình quy định.

Ngoài ra, lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm, đợi kết quả chính thức công bố nguyên nhân thiệt mạng của người này xem có bị nhiễm COVID-19 hay không.

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