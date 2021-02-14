Ca nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xét nghiệm PCR âm tính

Tin nóng 14/02/2021 13:17

Trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Liên quan đến trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trưa ngày 14/2, Bác sĩ Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, CDC Đắk Lắk đã lấy mẫu của bệnh nhân để làm xét nghiệm PCR để xác định. Theo đó, kết quả xét nghiệm trưa ngày 14/2 khẳng định bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, sáng nay ngày 14/2, lãnh đạo Bệnh viện Vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua sàng lọc đã phát hiện một ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Khoa Cấp cứu và đang chờ kết quả xét nghiệm PCR để có kết quả chính thức.

Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 được đưa đến Khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng tràn khí màng phổi.

Qua test nhanh, bệnh nhân dương tính với Covid-19. Ngay sau đó, trường hợp nghi nhiễm cùng toàn bộ bệnh nhân tại Khoa cấp cứu đã được đưa về Khoa truyền nhiễm để tạm thời cách ly. Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cũng tiến hành khử khuẩn toàn bộ Khoa cấp cứu để tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân.

covid-19

Nghệ An: Cách ly khẩn gia đình có F1 tiếp xúc với ca COVID-19 ở Hải Dương

Nghệ An: Cách ly khẩn gia đình có F1 tiếp xúc với ca COVID-19 ở Hải Dương

Ngành Y tế tỉnh Nghệ An đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với một F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh nhân Covid-19 Hà Nội Covid-19 Tây Nguyên Covid-19 Đắk Lắk

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 23 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào