Trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Liên quan đến trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trưa ngày 14/2, Bác sĩ Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, CDC Đắk Lắk đã lấy mẫu của bệnh nhân để làm xét nghiệm PCR để xác định. Theo đó, kết quả xét nghiệm trưa ngày 14/2 khẳng định bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, sáng nay ngày 14/2, lãnh đạo Bệnh viện Vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua sàng lọc đã phát hiện một ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Khoa Cấp cứu và đang chờ kết quả xét nghiệm PCR để có kết quả chính thức.

Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 được đưa đến Khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng tràn khí màng phổi.

Qua test nhanh, bệnh nhân dương tính với Covid-19. Ngay sau đó, trường hợp nghi nhiễm cùng toàn bộ bệnh nhân tại Khoa cấp cứu đã được đưa về Khoa truyền nhiễm để tạm thời cách ly. Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cũng tiến hành khử khuẩn toàn bộ Khoa cấp cứu để tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân.

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