Sáng mùng 3 Tết, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, hơn 152.000 người đang cách ly

Sáng hôm nay ngày 14/2 (sáng mùng 3 Tết), tại Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới nào, cả nước đang có hơn 152.000 người cách ly chống dịch.

Theo bản tin 6h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, không có ca mắc COVID-19 nào được ghi nhận. Cụ thể:

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 14/2: Việt Nam có tổng cộng 1297 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 604 ca.

- Tính từ 18h ngày 13/2 đến 6h ngày 14/2, Việt Nam không có ca mắc mới nào.

Số người cách ly:

Theo báo cáo, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 152.690, bao gồm:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 683

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.232

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 133.775.

Tình hình điều trị:

Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi 1.531 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 39 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 12 ca, số ca âm tính lần 3 là 9 ca. Đáng chú ý, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. Đây là bệnh nhân tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay.

Taị buổi hội chẩn quốc gia cuối cùng của năm Canh Tý- diễn ra trưa ngày 30 Tết (tức ngày 11/2), lực lượng y tế đầu ngành cho biết, BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng có diến tiến sắp giống bệnh nhân 91, phi công người Anh.

Chiều mùng 1 Tết, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội và Bắc Ninh Bản tin 18h ngày 12/2 (chiều mùng 1 Tết Nguyên đán) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, trong đó có 1 ca tại Hà Nội và 1 ca tại Bắc Ninh. Việt Nam hiện có 2.142 bệnh nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-mung-3-tet-viet-nam-khong-co-ca-mac-covid-19-moi-hon-152000-nguoi-dang-cach-ly-396069.html