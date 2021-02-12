Chiều mùng 1 Tết, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội và Bắc Ninh

Tin nóng 12/02/2021 18:01

Bản tin 18h ngày 12/2 (chiều mùng 1 Tết Nguyên đán) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, trong đó có 1 ca tại Hà Nội và 1 ca tại Bắc Ninh. Việt Nam hiện có 2.142 bệnh nhân.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 12/2: Việt Nam có tổng cộng 1248 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 555 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 12/2: 2 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 2 CA MẮC MỚI (BN2141-2142) ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh và Hà Nội. Cụ thể:

- CA BỆNH 2141 (BN2141) ghi nhận tại Bắc Ninh: nam, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1565, được cách ly tập trung từ ngày 28/1/2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 11/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- CA BỆNH 2142 (BN2142) ghi nhận tại Hà Nội: nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân tại nhà máy Z153 và là F1 của BN1694 và BN1695, đã được cách ly tập trung từ ngày 30/1/2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 129.098, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 762.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.476.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 108.860.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.531 bệnh nhân COVID-19. 

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 39 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 12 ca, số ca âm tính lần 3 là 9 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. 

Taị buổi hội chẩn quốc gia cuối cùng của năm Canh Tý- diễn ra trưa ngày 30 Tết (ngày 11/2) cho biết BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng hiện diến tiến có vẻ sắp giống bệnh nhân 91, phi công người Anh.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Trong thời gian tới, đặc biệt trong thời gian nghỉ Tết, Bộ Y tế cùng các địa phương vẫn tiếp tục chủ động và tích cực thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 5K đặc biệt việc đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà. 

Covid 19

Sáng 30 Tết, Hải Dương và Quảng Ninh có thêm 18 ca mắc mới COVID-19, cả nước hiện có 2.019 bệnh nhân

Sáng 30 Tết, Hải Dương và Quảng Ninh có thêm 18 ca mắc mới COVID-19, cả nước hiện có 2.019 bệnh nhân

Bản tin 6h ngày 11/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng 30 Tết, có 18 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước gồm Hải Dương 15 ca và Quảng Ninh 3 ca.

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