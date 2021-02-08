Tiền Giang cách ly khẩn cấp 1 trường hợp tiếp xúc gần với BN1980 là nhân viên bán gạo

Tin nóng 08/02/2021 20:04

Ngày 8/2, Trung tâm y tế huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa cách ly y tế một trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1980 là nhân viên bán gạo.

Trường hợp bị cách ly là N.D.K., sinh 2004, ngụ Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè (Tiền Giang). K. là nhân viên của một quán ăn tại TP.HCM có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1980 khi người này ghé vào đây ngày 31/1. Từ ngày 1/2 khi quán ăn nghỉ bán, K. về nhà tại huyện Cái Bè và có tiếp xúc với hơn 10 người trong gia đình và người dân địa phương. Hiện tại, sức khỏe của K. và các trường hợp có tiếp xúc bình thường.

Các trường hợp có tiếp xúc gần với K. đang được tự cách ly tại nhà, theo dõi, kiểm tra sức khỏe. Ngành y tế huyện Cái Bè cũng đã tổ chức phun thuốc diệt khuẩn tại những nơi liên quan tới K.

Theo Sở Y tế Tiền Giang, hiện tỉnh có 2 trường hợp đang được cách ly y tế tại Khu cách ly Bệnh viện Đa khoa trung tâm và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2; 1 trường hợp F1 của bệnh nhân 1979, được cách ly y tế tại Trung tâm Y tế Gò Công Đông; 1 chuyên gia nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) đang thực hiện cách ly y tế tại khách sạn Quảng trường Mỹ Tho đã có kết quả xét nghiệm (lần 1) âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tại Tiền Giang, các trường hợp cách ly tại nhà có 32 trường hợp; 18 trường hợp khác được cách ly tại khu cách ly của Công an tỉnh và 232 công dân từ Pháp về cách ly y tế tại Khu cách ly của tỉnh. 

Qua xét nghiệm lần 1 có 2 ca dương tính với virus SARS CoV-2 và 9 trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca dương tính đang theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến. Theo kết quả xét nghiệm lần 3 của 2 trường hợp bệnh nhân trên thì vẫn còn 1 ca còn dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tiền Giang cách ly khẩn cấp 1 trường hợp tiếp xúc gần với BN1980 là nhân viên bán gạo - Ảnh 1

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Từ khóa:   Bệnh nhân Covid-19 Hà Nội COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 Bình Dương

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