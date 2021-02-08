Bộ trưởng Bộ Y tế: TP.HCM nên áp dụng Chỉ thị 16 thực hiện biện pháp cấp bách chống dịch Covid-19

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, khi dịch đã lan ra cộng đồng thì TP.HCM phải chọn địa điểm áp dụng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng, thay vì Chỉ thị 15 như hiện nay, đặc biệt với những địa điểm có nguy cơ cao, có người nhiễm.

Sau thông tin 4 nhân viên bốc hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất có kết quả dương tính với COVID-19, sáng 8/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Long cho biết, chưa thể xác định được khởi nguồn của ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất, có khả năng dịch COVID-19 đã tồn tại ở đây từ trước đó nhưng không được phát hiện.

Còn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chia sẻ, số ca lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ không dừng lại ở con số 29 đã được công bố từ hôm qua đến nay, mà có thể thêm những ca đã khỏi hoặc mới nhiễm. Tuy nhiên, ổ dịch này nằm trong khu vực ngoài trục cảng hàng không nên khả năng lây nhiễm với hành khách, nhân viên phục vụ phía ngoài sẽ khó xảy ra. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng lưu ý sự liên hệ của nhóm người này với cộng đồng dân cư tại TP.HCM là rất lớn. Bộ trưởng đề nghị cơ quan y tế đi từng nhà, lấy toàn bộ các mẫu xét nghiệm những nơi có ca nhiễm, F1… khi có dương tính lập tức đưa toàn bộ gia đình đi cách ly và xét nghiệm lần 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế gợi ý cho TP.HCM rằng, khi dịch đã lan ra cộng đồng thì TP.HCM phải chọn địa điểm áp dụng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng, thay vì Chỉ thị 15 như hiện nay, đặc biệt với những địa điểm có nguy cơ cao, có người nhiễm. Theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng về áp dụng các biện pháp cấp bách chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Trước đó, báo cáo tại buổi họp, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết sáng nay, TP xác định thêm 24 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. 24 người này đều đã được đưa vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Trong đó, 5 trường hợp nghi nhiễm ngụ tại quận Bình Thạnh, trong đó 3 ở phường 28, Thanh Đa và 2 ở phường 21, khu vực Thị Nghè. 5 trường hợp ở Gò Vấp, là F2 của bệnh nhân 1979. Hiện, UBND quận Gò Vấp đã phong tỏa chung cư 44 Đặng Văn Trung, phường 6, với 304 căn hộ và 900 nhân khẩu; hẻm 251 Quang Trung, phường 10, có 100 nhà, 720 nhân khẩu. 7 trường hợp ở quận 12 và 7 trường hợp ở quận Bình Tân, gồm 5 người ở khu nhà trọ tại phường Tân Tạo A, liên quan bệnh nhân sân bay Tân Sơn Nhất; 2 người ở phường Bình Hưng Hòa, liên quan Quán lẩu dê số 475 đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, Tân Phú. Hiện khu nhà trọ ở phường Tân Tạo A và khu nhà ở Bình Hưng Hòa đã được phong tỏa.

Sáng 8/2, thêm 4 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 Sáng 8/2, Bộ Y tế cho hay, có thêm 4 người mắc COVID-19 tại TP.HCM, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 2.005. Đây là 4 nhân viên bốc xếp hàng, hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-truong-bo-y-te-tphcm-nen-ap-dung-chi-thi-16-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-chong-dich-covid-19-395645.html