Hà Nội: Thêm 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Nam Từ Liêm và Ba Đình

Tin nóng 08/02/2021 06:08

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết, thành phố vừa phát hiện thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới. Một trong 2 bệnh nhân có khả năng lây nhiễm trong vòng 10 ngày qua và dự kiến F1 rất nhiều.

Cụ thể, một trường hợp là N.T.K.A., nữ, 28 tuổi, trú tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người này là F1 của BN1722 khi 2 người tiếp xúc tại cổng tòa nhà ngày 26/1. BN1722 là em vợ của BN1694 (địa chỉ 479 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, là bộ đội nhà máy Z153 thị trấn Đông Anh).

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, ngày 5/2, chị A. có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Chiều 6/2, người này gọi lên số 115 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để tư vấn và lấy mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm ngày 7/2 cho thấy trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đánh giá của CDC Hà Nội, bệnh nhân A. tiếp xúc với F0 từ ngày 26/1 đến nay là 12 ngày. Theo chu kỳ dịch, hiện nay, bệnh nhân này đã có khả năng lây nhiễm trong vòng 10 ngày qua. Dự kiến, trường hợp F1 của bệnh nhân này là rất nhiều.

Trường hợp còn lại là T.C.D., nam, trú tại Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Người này công tác tại Gia Lai trong 2 ngày 28-29/1, về Hà Nội ngày 29/1 trên chuyến bay VN1612.

Chiều 30/1, bệnh nhân tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Hà Nội) xin cách ly. Kết quả xét nghiệm lần một và 2 (ngày 30/1, 4/2) cho thấy anh âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ngày 6/2, anh sốt nhẹ và cho kết quả dương tính với virus gây bệnh Covid-19.

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến 7/2, thành phố cơ bản rà soát, xét nghiệm toàn bộ trường hợp về từ các ổ dịch tại thành phố Chí Linh, Hải Dương và Quảng Ninh. Trong 17.912 trường hợp, 4 người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Số còn lại cho kết quả âm tính.

Ngoài ra, tổng số F1 trong đợt dịch này trên địa bàn thành phố là 913 trường hợp. Trong đó, 19/913 người dương tính với SARS-CoV-2, 894 trường hợp còn lại cho kết quả âm tính. Các trường hợp mắc trong cộng đồng tại Hà Nội thời gian qua có lịch trình đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Hà Nội: Thêm 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Nam Từ Liêm và Ba Đình - Ảnh 1

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