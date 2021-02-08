TP.HCM: Gấp rút phong tỏa con hẻm ở Q.1 do ca nghi mắc Covid-19

Tin nóng 08/02/2021 00:14

Đêm ngày 7/2, hẻm Mả Lạng từ 245 Nguyễn Trãi đến 168 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM bị phong tỏa tạm thời vì có trường hợp nghi mắc COVID-19.

Trong đêm 7/2, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa con hẻm Mả Lạng từ số 245 Nguyễn Trãi đến 168 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM. Theo lực lượng chức năng, con hẻm được phong tỏa sau khi HCDC nhận được thông tin về trường hợp nghi mắc Covid-19 sinh sống tại đây, liên quan đến một trong 4 ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa thông báo kết quả chiều nay.

Trước đó, qua phân tích 4 mẫu gộp có kết quả nghi nhiễm vào sáng 7/2, cơ quan chức năng đã xác định được 16 trường hợp âm tính, 4 trường hợp nghi nhiễm (chờ Bộ Y tế xác định công bố).

TP.HCM: Gấp rút phong tỏa con hẻm ở Q.1 do ca nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1
Hẻm Mả Lạng bị phong tỏa - Ảnh: Tiền Phong

Cũng trong tối 7/2, 24 quận huyện ở TPHCM cũng đã tiến hành xét nghiệm lại COVID-19 cho tất cả nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trước đó đã có kết quả âm tính.

 

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Từ 6h sáng 8/2, bất kỳ người dân nào muốn rời khỏi Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm âm tính với nCoV của cơ sở y tế có thẩm quyền.

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Từ khóa:   COVID-19 Bùi Viện COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 TPHCM

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