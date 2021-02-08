Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất được xét nghiệm khẩn cấp, âm tính mới được phép đi làm

Tất cả nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất có ca làm ngày 8/2 sẽ được xét nghiệm khẩn cấp, khi có kết quả âm tính mới đi làm việc tại sân bay.
- Bến xe Hà Nội phải lưu trữ thông tin hành khách tối thiểu 21 ngày để phục vụ truy vết
- Hỏa tốc: Từ 6h ngày 8/2, người lao động muốn rời Quảng Ninh phải có kết quả âm tính Covid-19
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), các nhân viên làm việc tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã được yêu cầu đến trung tâm y tế quận, huyện mình cư ngụ để lấy mẫu và xét nghiệm khẩn cấp, sẽ có kết quả trước ca làm ngày 8/2. Theo đó, tối 7/2, 24 quận, huyện của TP.HCM đã gấp rút lấy mẫu xét nghiệm những người này.
Trước đó, HCDC đã công bố toàn bộ kết quả xét nghiệm giám sát của 7.300 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1 người mắc Covid-19 là BN1979 đã công bố. Có 4 trường hợp khác làm cùng đội bốc dỡ hàng hóa với bệnh nhân 1979 cũng đang trong tình trạng nghi nhiễm, chờ công bố từ Bộ Y tế.
Theo HCDC, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn hoạt động bình thường trong những ngày tới. Người dân tới sân bay cần nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và TP.HCM, tuân thủ nghiêm các quy định của sân bay.