Bến xe Hà Nội phải lưu trữ thông tin hành khách tối thiểu 21 ngày để phục vụ truy vết

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn thành phố phải lưu trữ đầy đủ thông tin hành khách tối thiểu 21 ngày để phục vụ công tác truy vết nếu có ca mắc Covid-19.

Theo yêu cầu của Sở GTVT Hà Nội, các bến xe phải chủ động hướng dẫn các đơn vị vận tải, nhà xe, hành khách thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Đặc biệt, các bến xe phải lưu trữ đầy đủ thông tin hành khách do các đơn vị vận tải cung cấp trong vòng tối thiểu 21 ngày để phục vụ công tác truy vết hành khách. Sở cũng lưu ý tuyệt đối không đón khách tại khu vực dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Sở GTVT Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường công tác kiểm tra điều kiện kỹ thuật của phương tiện, phát hiện và sửa chữa kịp thời các hư hỏng đảm bảo an toàn cho hành khách khi tham gia giao thông chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, tuyệt đối không lơ là chủ quan.

Đồng thời, thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho lái xe, phụ xe và nhân viên nhà xe như trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn theo hướng dẫn của ngành y tế. Thường xuyên rửa xe, lau chùi các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, ghế ngồi và phun thuốc khử trùng để đảm bảo vệ sinh phương tiện.

Ngoài ra, sở cũng yêu cầu Thanh tra giao thông Hà Nội tiếp tục bố trí lực lượng tại các chốt trực xung quanh khu vực bến xe để hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phối hợp với các lực lượng y tế, công an để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

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