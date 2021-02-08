Sáng 8/2, thêm 4 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19

Tin nóng 08/02/2021 06:15

Sáng 8/2, Bộ Y tế cho hay, có thêm 4 người mắc COVID-19 tại TP.HCM, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 2.005. Đây là 4 nhân viên bốc xếp hàng, hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất.

4 ca mắc COVID-19 tại TP.HCM (bệnh nhân 2002 - 2005) là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Bệnh nhân 2002: nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM

2. Bệnh nhân 2003: nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM

3. Bệnh nhân 2004: nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM  

4. Bệnh nhân 2005: nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM

Các bệnh nhân trên là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung 1 đội với bệnh nhân 1.979, có giao tiếp với nhau, công việc không có tiếp xúc với hành khách.

Hiện 4 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, ngành y tế đang tiếp tục điều tra mở rộng. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 83.104, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện là 759
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 24.098
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 58.247. 

Sáng 8/2, thêm 4 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 - Ảnh 1

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