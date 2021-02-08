Liên quan đến ca dương tính tiếp xúc F0 sau 12 ngày mới khai báo: Con gái và người giúp việc có kết quả dương tính

Tin nóng 08/02/2021 13:34

Cơ quan y tế Hà Nội cho biết, 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn vừa được ghi nhận là con gái 10 tháng tuổi và giúp việc của người phụ nữ tiếp xúc F0 sau 12 ngày mới khai báo. 

Trưa ngày 8/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội có báo cáo về 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 mới. Đây là hai trường hợp F1 của bệnh nhân N.T.K.A. (nữ, sinh năm 1993, ở tòa nhà chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Hai trường hợp dương tính mới là N.B.B. (nữ, sinh năm 2020, con của bệnh nhân N.T.K.A.) và H.T.N. (nữ, sinh năm 1971, là người giúp việc, sống tại nhà của bệnh nhân N.T.K.A.).

Hai trường hợp này là F1 được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/2 và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện). Hiện tại, hai bệnh nhân này đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Liên quan đến bệnh nhân N.T.K.A. là người đã tiếp xúc với F0 nhưng 12 ngày sau mới khai báo, lịch trình của bệnh nhân như sau:

Ngày 26/1: Gặp F0 (BN 1722) tại cổng chung cư nói chuyện trong khoảng 5 phút, cả 2 có đeo khẩu trang.

Ngày 29/1: Sáng đến cơ quan tại số 221 phố Đội Cấn (quận Ba Đình) để ký văn bản, tại đây có tiếp xúc với em N., có đi đến chợ Mỹ Đình (không nhớ rõ những nơi đã đến). Chiều đi xe máy một mình đến khu vực Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội để liên hệ khám bệnh cho con, nhưng khi đến cổng thì thấy có biển báo viện chưa khám và làm xét nghiệm cho các bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 nên bệnh nhân lại đi xe về. Tất cả các thời điểm bệnh nhân ra ngoài đều đeo khẩu trang.

Ngày 30/1: Có em L., địa chỉ ở phố Trần Cung (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm), tới nhà bệnh nhân chơi, khoảng 30 phút. 

Ngày 2/2 và ngày 4/2: Đi gội đầu tại cửa hàng dưới tầng 1 của chung cư. Trong quá trình đi gội đầu có đeo khẩu trang. Khi đi thang máy và khi tiếp xúc với nhân viên cửa hàng gội đầu, bệnh nhân không đeo khẩu trang.

Ngày 5/2: Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho và đau rát họng. 16 giờ 45 ngày 6/2, gọi điện vào số điện thoại đường dây nóng của CDC Hà Nội xin tư vấn.

Ngày 7/2: Được Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SAR-COV-2 cùng ngày.

Hiện cơ quan y tế đã điều tra, xác minh được tổng số 8 F1 của bệnh nhân, trong đó có 1 người là giúp việc của gia đình, sống chung với gia đình; 1 trẻ 10 tháng tuổi là con bệnh nhân; 1 em đến nhà bệnh nhân chơi ngày 30/1; 4 nhân viên quán gội đầu; 1 nhân viên văn phòng nơi bệnh nhân làm việc.

Tính đến 3 giờ ngày 8/2, cơ quan y tế đã lấy được 198 mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan và người dân trong chung cư Garden Hill.

Liên quan đến ca dương tính tiếp xúc F0 sau 12 ngày mới khai báo: Con gái và người giúp việc có kết quả dương tính - Ảnh 1

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Từ khóa:   COVID-19 Điện Biên COVID-19 ở Việt Nam Bệnh nhân Covid-19 Hà Nội

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