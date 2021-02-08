TP.HCM: Dừng hoạt động cơ sở massage liên quan đến công chứng viên mắc COVID-19

Tin nóng 08/02/2021 14:35

Ngày 8/2, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.HCM vừa có thông báo về việc niêm phong, tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ massage của khách sạn Valentine (số 93/1 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5) do liên quan đến bệnh nhân 1883 là công chứng viên.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 284/QĐ-BCĐ về áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly tạm thời đối với 1 hộ dân với 12 nhân khẩu ở địa chỉ 93/1, đường Nguyễn Chí Thanh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 quận 5 thông báo niêm phong, tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ massage của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khách sạn Valentine tại địa điểm trên.

Lý do tạm thời ngưng hoạt động là do có liên quan đến BN 1883. Thời gian tạm ngưng hoạt động là 14 ngày.

TP.HCM: Dừng hoạt động cơ sở massage liên quan đến công chứng viên mắc COVID-19 - Ảnh 1
Hẻm Mả Lạng ở Quận 1 bị phong tỏa tối qua - Ảnh: Tiền Phong

BN 1883 là ông N.A.S, công chứng viên tại Hà Nội, đã đáp chuyến bay VN7245 (Nội Bài – Tân Sơn Nhất) vào ngày 29/1 và có lịch tiếp xúc dày đặc tại TP.HCM. Ngoài những địa điểm mà ông S. đi qua tại TPHCM mà Bộ Y tế công bố (chuyến bay VN7245; quán Sabroso café, phố Bùi Viện, quận 1; nhà họ hàng ở quận Tân Bình; chuyến bay QH242), ngành y tế TP.HCM tiếp tục điều tra dịch tễ và ghi nhận thêm các địa điểm mới. Cụ thể:

6h30 ngày 29/1, ông S. bay từ Hà Nội vào TPHCM chuyến VN7245 số ghế 23C.

Khoảng 9h, ông xuống sân bay, bắt taxi đến quán cà phê trên đường Bùi Viện (cách số 211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 khoảng 50m). Tại đây ông ngồi ngoài vỉa hè khoảng 15 phút (trong quán chỉ có 1 người phục vụ và 1 khách người Philippines ngồi sau lưng ông S.).

Sau đó, ông S. đi bộ đến quán Sabroso café số 211 Bùi Viện gặp bạn tên D. và vợ con anh này khoảng 1 tiếng. Tại quán cà phê có 2 nhân viên tiếp xúc với ông S. (1 người ở Nhà Bè, 1 người ở Bình Dương). 

Khoảng 11h, anh D. chở bệnh nhân bằng xe ô tô tới điểm hẹn với anh L.. Sau đó anh D. chạy xe về.

Khoảng 12h, ông S. và anh L. đi ăn tại quán bún bò Hạnh, đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình. Sau đó 2 người đi uống cà phê tại địa chỉ số 149/12 Bành Văn Trân, P.7, Tân Bình có tiếp xúc với 2 nhân viên của quán.

Khoảng 14h-15h, hai người vào tiệm massage trên đường Nguyễn Chí Thanh và tiếp xúc với 10 nhân viên của tiệm.

17h, 2 người đến nhà anh T. ở quận Tân Bình. Sau khoảng 5-10 phút, anh L. rời đi chỉ còn ông S. ở lại đây (trong nhà anh T. có vợ, con trai, cháu gái nhưng đều ở trên lầu). Sau đó anh T. chở ông S. ra sân bay bằng xe máy và quay về.

19h45, ông S. bay chuyến QH242 (hãng Bamboo) ngày 29/1 từ TP.HCM đến Hà Nội lúc 22h, ngồi ghế số 35C.

Liên quan đến ca bệnh này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã phát thông báo đến những người từng đi trên hai chuyến bay: VN7245 từ Hà Nội đi TP.HCM cất cánh lúc 6h30 ngày 29/1 và chuyến bay QH242 từ TPHCM đi Hà Nội, cất cánh lúc 19h45 ngày 29/1.

Trong số những địa điểm BN 1883 ghé qua, trước đó cơ quan chức năng đã phong tỏa quán Sabroso café (số 211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), vì bệnh nhân 1883 đã tới đây uống cà phê từ 9h - 10h ngày 29/1.

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