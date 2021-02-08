TP.HCM: Tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, vui chơi, tiệc cưới, phòng trà, rạp chiếu phim từ 28 Tết

Tin nóng 08/02/2021 20:19

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí từ 12h ngày 9/2, tức 28 Tết.

Ngay sau cuộc họp trực tuyến với Chính phủ chiều 8/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đề nghị tạm dừng tất cả hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, massage, xông hơi, quán bar, pub, beer club, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Trong thời gian này, các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh thể thao cũng ngừng mở cửa. Các nghi lễ tôn giáo và hoạt động 20 người trở lên ở cơ sở thờ tự cần tạm ngừng.

Ngoài ra, các cửa hàng xăng dầu, nhu yếu phẩm thiết yếu, dược phẩm, cơ sở khám chữa bệnh hoạt động bình thường nhưng phải chấp hành đầy đủ quy định của cơ quan y tế.

Thời gian bắt đầu thực hiện từ 12h, ngày 9/2 (28 Tết) cho tới khi có thông báo mới.

Đối với các hoạt động Tết tại đường hoa, đường sách trên đường Nguyễn Huệ, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu không tổ chức lễ khai mạc, chỉ mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày.

TP.HCM: Tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, vui chơi, tiệc cưới, phòng trà, rạp chiếu phim từ 28 Tết - Ảnh 1
TP.HCM phong tỏa 1 con hẻm ở quận 1 tối 7/2 - Ảnh: Tiền Phong

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu người dân nên ở nhà, hạn chế tới mức tối thiểu việc đi lại và không tập trung đông người. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân cần bình tĩnh và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

TP.HCM: Tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, vui chơi, tiệc cưới, phòng trà, rạp chiếu phim từ 28 Tết - Ảnh 2

TP.HCM: Dừng hoạt động cơ sở massage liên quan đến công chứng viên mắc COVID-19

TP.HCM: Dừng hoạt động cơ sở massage liên quan đến công chứng viên mắc COVID-19

Ngày 8/2, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.HCM vừa có thông báo về việc niêm phong, tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ massage của khách sạn Valentine (số 93/1 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5) do liên quan đến bệnh nhân 1883 là công chứng viên.

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Từ khóa:   Covid-19 TPHCM ổ dịch mới TPHCM Sân bay Tân Sơn Nhất

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