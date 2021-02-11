Sáng 30 Tết, Hải Dương và Quảng Ninh có thêm 18 ca mắc mới COVID-19, cả nước hiện có 2.019 bệnh nhân

Tin nóng 11/02/2021 06:01

Bản tin 6h ngày 11/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng 30 Tết, có 18 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước gồm Hải Dương 15 ca và Quảng Ninh 3 ca.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 11/2: Việt Nam có tổng cộng 1215 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 522 ca.

- Tính từ 18h ngày 10/2 đến 6h ngày 11/2: 18 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 18 CA MẮC MỚI (BN2092-2109) ghi nhận trong nước, trong đó tại Quảng Ninh (3) và Hải Dương (15). Cụ thể:

- CA BỆNH 2092 (BN2092): nam, 26 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1959. Kết quả xét nghiệm ngày 9/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

 - CA BỆNH 2093 (BN2093): nam, 4 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1633, BN1656, BN1655, được cách ly tập trung từ ngày 28/1/2021.

Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 9/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí

- CA BỆNH 2094 (BN2094): nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH POYUN, được cách ly từ ngày 29/1/2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 9/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

 - CA BỆNH 2095-2109 (BN2095-BN2109): 15 ca ghi nhận tại Hải Dương là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Kết quả xét nghiệm ngày 10/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 114.796, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 772.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.960.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 94.164.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.480 bệnh nhân COVID-19. 

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 18bca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 11 ca, số ca âm tính lần 3 là 4 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. Ngoài ra, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện Phổi Quảng Ninh cũng đang điều trị 4 bệnh nhân COVID-19 có dấu hiệu diễn biến tăng nặng.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01). 

Sáng 30 Tết, Hải Dương và Quảng Ninh có thêm 18 ca mắc mới COVID-19, cả nước hiện có 2.019 bệnh nhân - Ảnh 1

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