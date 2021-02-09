Thủ tướng: Lập ngay Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại TP.HCM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo thành lập ngay Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại TP HCM để sớm kiểm soát ổ dịch.

Tối muộn ngày 8/2, Văn phòng Chính phủ đã phát đi thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin từ thông báo, việc xuất hiện ổ dịch mới tại TP.HCM và Hà Nội cho thấy nguy cơ dịch bệnh đang ở mức cao, vì vậy cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc khoanh vùng, cách ly, truy vết, xét nghiệm trên diện rộng... nhanh chóng kiểm soát dịch, quyết không để lây lan rộng trong cộng đồng.

Trong đó, Thủ tướng đồng ý cho chủ tịch UBND TP.HCM và Hà Nội theo thẩm quyền để áp dụng biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội phù hợp với nguy cơ lây lan dịch bệnh ở một số khu vực. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo thành lập ngay Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại TP.HCM, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ thành phố sớm kiểm soát ổ dịch.

Chủ tịch các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện yêu cầu 5K, đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, xử lý nghiêm vi phạm; vận động hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới; dừng bắn pháo hoa nhân dịp năm mới. Đồng thời, vận động hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán; vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân viên tổ chức làm việc trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ… Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết như nhân lực, vật tư, sinh phẩm, công cụ, phương tiện, kể cả bệnh viện dã chiến để sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh, kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra; có chính sách và biện pháp thiết thực động viên lực lượng chống dịch. Với các địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng, Thủ tướng yêu cầu chủ động quyết định các biện pháp mạnh mẽ; chuẩn bị kỹ lưỡng theo các kịch bản có thể xảy ra, sẵn sàng cho tình huống có đông người mắc bệnh; đồng thời, chuẩn bị dự trữ lượng hàng hóa cần thiết đảm bảo đời sống sinh hoạt nhân dân trong bối cảnh có dịch, thực hiện việc cách ly 14 ngày. Đối với khu vực có nguy cơ cao, Thủ tướng đề nghị xét nghiệm trên diện rộng; sản xuất, cung ứng, không để xảy ra thiếu, khan hiếm các loại vật tư, sinh phẩm phòng, chống dịch và các loại hàng hóa phục vụ nhân dân; tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo an ninh trật tự, không để tình huống xấu.

Sáng 9/2, có thêm 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam hiện có 2053 bệnh nhân Bản tin 6h ngày 9/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại ổ dịch Đông Triều- Quảng Ninh. Việt Nam hiện có 2053 bệnh nhân.

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