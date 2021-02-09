Thông tin ca mắc mới: 3 CA MẮC MỚI (BN2051-BN2053) là các ca cộng đồng tại Quảng Ninh. Cụ thể:

- CA BỆNH 2051 (BN2051): nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là công nhân Công ty TNHH POYUN, được cách ly từ 29/1/2021.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 8/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

- CA BỆNH 2052 (BN2052): nam, 61, tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung).

Kết quả xét nghiệm ngày 8/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

- CA BỆNH 2053 (BN2053): nữ, 60, tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là vợ bệnh nhân BN2052 (thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung).

Kết quả xét nghiệm ngày 8/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 89.782, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 529

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.879

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 69.374.

Xét nghiệm cho các nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hà Nội Mới

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.472/ 2050 bệnh nhân COVID-19.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 16 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 7 ca, số ca âm tính lần 3 là 5 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. Ngoài ra, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện Phổi Quảng Ninh cũng đang điều trị 4 bệnh nhân COVID-19 có dấu hiệu diễn biến tăng nặng.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).