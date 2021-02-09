Sáng 9/2, có thêm 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam hiện có 2053 bệnh nhân

Tin nóng 09/02/2021 06:02

Bản tin 6h ngày 9/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại ổ dịch Đông Triều- Quảng Ninh. Việt Nam hiện có 2053 bệnh nhân.

Cụ thể, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19:

Số ca mắc ở Việt Nam:

 - Tính đến 6h ngày 9/2: Việt Nam có tổng cộng 1163 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 470 ca.

- Tính từ 18h ngày 8/2 đến 6h ngày 9/2: 3 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 3 CA MẮC MỚI (BN2051-BN2053) là các ca cộng đồng tại Quảng Ninh. Cụ thể:

- CA BỆNH 2051 (BN2051): nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là công nhân Công ty TNHH POYUN, được cách ly từ 29/1/2021.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 8/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

- CA BỆNH 2052 (BN2052): nam, 61, tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung).

Kết quả xét nghiệm ngày 8/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

- CA BỆNH 2053 (BN2053): nữ, 60, tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là vợ bệnh nhân BN2052 (thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung).

Kết quả xét nghiệm ngày 8/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 89.782, trong đó:

 - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 529

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.879

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 69.374.

Sáng 9/2, có thêm 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam hiện có 2053 bệnh nhân - Ảnh 1
Xét nghiệm cho các nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hà Nội Mới

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.472/ 2050 bệnh nhân COVID-19. 

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 16 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 7 ca, số ca âm tính lần 3 là 5 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. Ngoài ra, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện Phổi Quảng Ninh cũng đang điều trị 4 bệnh nhân COVID-19 có dấu hiệu diễn biến tăng nặng.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01). 

Sáng 9/2, có thêm 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam hiện có 2053 bệnh nhân - Ảnh 2

TP.HCM: Dừng hoạt động cơ sở massage liên quan đến công chứng viên mắc COVID-19

TP.HCM: Dừng hoạt động cơ sở massage liên quan đến công chứng viên mắc COVID-19

Ngày 8/2, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.HCM vừa có thông báo về việc niêm phong, tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ massage của khách sạn Valentine (số 93/1 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5) do liên quan đến bệnh nhân 1883 là công chứng viên.

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Từ khóa:   Bệnh nhân Covid-19 Hà Nội Covid-19 TP.HCM Covid-19 Tân Sơn Nhất

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