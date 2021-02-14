Nghệ An: Cách ly khẩn gia đình có F1 tiếp xúc với ca COVID-19 ở Hải Dương

Ngành Y tế tỉnh Nghệ An đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với một F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Mới đây, ngành y tế tỉnh Nghệ An và huyện Hưng Nguyên đã xác định, trên địa bàn xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên có anh T.A.T. (SN 1996), là F1 của một bệnh nhân mắc COVID-19 tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, ngày 27/1/2021, khi đang làm tại 1 quán phở ở Hà Nội, anh T.A.T. có tiếp xúc với một người quê khách ở huyện Cẩm Giàng. Đến ngày 12/2/2021, người khách này được xác định là mắc COVID-19.

Sáng ngày 9/2/2021 (tức 28 Tết), anh T. bắt xe khách từ Hà Nội về xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, có khai báo y tế đầy đủ. Do không nằm trong vùng dịch nên anh T. không phải cách ly theo quy định. Trong thời gian có mặt ở địa phương, anh T. đã gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người.

Ngay lập tức, trong đêm 13/2, lực lượng y tế đã tiến hành thực hiện việc cách ly anh T.V.T. và gia đình, đồng thời, tiến hành tìm kiếm, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với F1 này. Lực lượng chức năng cũng cảnh báo đến người dân đã từng tiếp xúc với anh T.A.T. cần hạn chế ra khỏi nhà.

Sáng mùng 3 Tết, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, hơn 152.000 người đang cách ly Sáng hôm nay ngày 14/2 (sáng mùng 3 Tết), tại Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới nào, cả nước đang có hơn 152.000 người cách ly chống dịch.

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