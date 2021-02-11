Ca sĩ Quốc Anh - 'cha đẻ' ca khúc Ngày xuân vui cưới qua đời vì Covid-19

Hậu trường 11/02/2021 09:24

Ca sĩ Quốc Anh - đồng thời cũng là nhạc sĩ nổi tiếng với nhạc phẩm "Ngày xuân vui cưới" vừa qua đời tại bệnh viện ở Mỹ vào chiều 10/2 (giờ địa phương). Ông mất sau thời gian điều trị Covid-19, thọ 72 tuổi.

Sau mất mát của showbiz Việt vì sự ra đi của danh ca Lệ Thu, khán giả yêu nhạc lại phải đón nhận một tin buồn khác là ca sĩ, nhạc sĩ Quốc Anh vừa qua đời vì bạo bệnh sau khi nhiễm Covid-19.

Nguồn tin từ MC Đức Tiến cho biết, ca sĩ Quốc Anh mất lúc 13h hôm 10/2 (29 Tết, giờ địa phương) tại bệnh viện Fountain Valley, California.

Trước đó, ca sĩ Quốc Anh nhập viện vì mắc Covid-19 trong tình trạng thở máy. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh (vợ cũ Bằng Kiều) trong một livestream hồi giữa tháng 1 đã thông báo: "Tôi biết tin về tình hình sức khỏe của anh Quốc Anh trở xấu và phải vào bệnh viện cách đây vài tuần rồi... Tôi liên lạc với vợ anh Quốc Anh là chị Kim để hỏi thăm tình hình. Chị ấy bảo người ta không cho người nhà vào viện nên mọi thứ chỉ nói qua điện thoại. Mấy hôm nọ anh ấy vẫn gọi về bình thường nhưng từ hôm qua không thấy gọi nữa, hỏi bệnh viện thì mới biết anh ấy bị đưa vào ICU rồi và anh ấy cũng đang hấp hối, tình trạng nguy kịch, phải thở máy." 

Ca sĩ Quốc Anh - 'cha đẻ' ca khúc Ngày xuân vui cưới qua đời vì Covid-19 - Ảnh 1
Ca sĩ Quốc Anh

Ca sĩ Quốc Anh sinh năm 1949, mang trong mình hai dòng máu khi có cha là người Pháp, mẹ người Việt. Năm 19 tuổi, ông bước vào con đường ca hát nhưng không tạo dựng được tên tuổi.

Năm 1977, Quốc Anh sang Pháp sinh sống. Những năm đầu thập niên 1980, ông bắt đầu gây tiếng vang ở các trung tâm ca nhạc hải ngoại tại Mỹ. Các tác phẩm gắn liền với tên tuổi của ông như nhạc phẩm Tình có như không (Trần Thiện Thanh), Hoa cài mái tóc (Văn Giảng)... Năm 1994-1995, Quốc Anh cùng với các ca sĩ nổi tiếng khác như Hương Lan, Đức Huy, Elvis Phương trở thành lớp ca sĩ hải ngoại đầu tiên về Việt Nam biểu diễn, quay video, phát hành album ca nhạc.

Theo đánh giá của nhiều người, Quốc Anh sở hữu giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm. Ông đồng thời là nhạc sĩ sáng tác ca khúc "Ngày xuân vui cưới" - được coi là nhạc phẩm cưới "quốc dân" được biết bao thế hệ người dân Việt Nam yêu thích. 

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