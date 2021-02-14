TP.HCM: Hơn 1,7 triệu học sinh ngừng đến trường đến hết tháng 2

Tin nóng 14/02/2021 16:23

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP.HCM đã có văn bản cho phép học sinh trên địa bàn thành phố ngừng đến trường đến hết ngày 28/2 tới đây.

Theo đó, UBND TP.HCM cho phép học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn địa bàn thành phố tiếp tục ngừng đến trường từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 28/2 tới đây, song song đó, khối ngành giáo dịch tiếp tục tổ chức dạy học online để đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo quy định.

Văn bản của UBND TP.HCM đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của thành phố qua hình thức dạy và học online.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao tinh thần cảnh giác, không tổ chức các hoạt động tập trung nơi đông người, đảm bảo công tác thông tin theo quy định toàn ngành.

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Thông báo của UBND TP.HCM

Trước đó, theo kế hoạch đã được UBND TP.HCM phê duyệt, học sinh TP.HCM được nghỉ Tết đến hết ngày 16/2. Từ ngày 17/2 (tức mùng 6 Tết), các trường sẽ giảng dạy trở lại. 

TP.HCM: Hơn 1,7 triệu học sinh ngừng đến trường đến hết tháng 2 - Ảnh 2

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Từ khóa:   học sinh ngừng học vì Covid-19 Covid-19 TP.HCM Covid-19 Việt Nam

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