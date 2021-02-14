Chiều mùng 3 Tết, Việt Nam có 33 ca mắc mới COVID-19

Bản tin 18h ngày 14/2 (chiều mùng 3 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 33 ca mắc mới COVID-19 trong nước, trong đó ghi nhận tại Hải Dương 31 ca và Hà Nội 2 ca.

Cụ thể, số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam như sau:

- Tính đến 18h ngày 14/2: Việt Nam có tổng cộng 1330 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 637 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 14/2: 33 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mới: 33 CA MẮC MỚI (BN2196-2228) ghi nhận trong nước. Trong đó, tại Hải Dương có 31 ca, tại Hà Nội có 2 ca:

- CA BỆNH 2196-2205, 2208-2228 (BN 2196-2205, 2208-2228): 31 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Trong đó 29 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng và 02 ca trong khu vực đã được cách ly phong tỏa.

- CA BỆNH 2206 (BN2206) ghi nhận tại Hà Nội: nữ, 58 tuổi, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 2207 (BN2207) ghi nhận tại Hà Nội: nữ, 8 tuổi, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

BN 2206, BN 2207 là F1 của BN 2142, đã được cách ly từ 30/1/2021. Kết quả xét nghiệm ngày 13/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 152.690, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 683

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.232

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 133.775.

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tình hình điều trị cả nước như sau:

- 03 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN 1885, BN 1963, BN 1964

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 39 ca

+ Lần 2: 12 ca

+ Lần 3: 9 ca

- Số ca tử vong: 35 ca

- Số ca điều trị khỏi: 1.534 ca

TP.HCM: Hơn 1,7 triệu học sinh ngừng đến trường đến hết tháng 2 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP.HCM đã có văn bản cho phép học sinh trên địa bàn thành phố ngừng đến trường đến hết ngày 28/2 tới đây.

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