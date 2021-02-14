Ngậm nhẫn chơi, bé gái 10 tuổi bị 'mắc kẹt' nhẫn trong niêm mạc

Ngày 14/2, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) cho biết, đã xử lý thành công ca mắc dị vật trong họng cho 1 bé gái 10 tuổi. Được biết, bé gái đã bất cẩn nuốt một chiếc nhẫn kim loại có mặt hoa góc cạnh.

Theo thông tin từ bệnh viện, trưa ngày 14/2, tức mùng 3 Tết, bé V.Y.N., 10 tuổi, ngụ Bình Tân đã nuốt phải dị vật là một chiếc nhẫn. Đây là chiếc nhẫn của em được tặng và ngậm chơi trong miệng.

Sau khi nuốt phải chiếc nhẫn, em N. đã cố ói ra nhưng không được, cha mẹ bé đã đưa em đến Cấp Cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Tại bệnh viện, BS CKI Lê Đức Lộc, khoa Tiêu Hoá cùng ekip gây mê đã nội soi gắp kịp thời chiếc nhẫn khi "dị vật" này chắn ngay 1/3 trên thực quản.

Sau khi kềm nội soi đến đầu thực quản, kíp mổ bất ngờ phát hiện chiếc nhẫn mắc kẹt, ghim chặt niêm mạc. Các bác sĩ đã thận trọng rút nhẹ nhàng dị vật này ra. Theo bác sĩ, nếu không cấp cứu kịp thời, chiếc nhẫn có nguy cơ tiếp tục đi sâu vào ổ bụng, bệnh nhi có nguy cơ bị xuyên vào ruột, thủng và tắc ruột.

Hình ảnh chụp phim dị vật - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

'Thủ phạm' gây ra vụ việc - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Theo các bác sĩ, thời điểm này, tai nạn hóc sặc đặc biệt thịnh hành vì đồ chơi mới, trang sức mới, tiền xu lì xì thường được trao tặng trong ngày Tết. Cùng với đó là các loại hạt dưa, hạt bí... thường trong tầm tay trẻ em, cha mẹ rất khó kiểm soát. Khi nuốt phải, các dị vật dễ dàng mắc kẹt trong đường ăn, đường thở... gây khó thở, bào mòn, đâm thủng niêm mạc nơi kẹt và gây thủng, nghẹn, sặc, khó thở, thận chí gây tình trạng nguy kịch cho trẻ.

Trẻ thường ăn uống linh tinh dịp Tết, đây là gợi ý của chuyên gia để giúp cân bằng năng lượng cho các bé Làm thế nào để có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ; để trẻ khỏe mạnh, tận hưởng cái Tết tràn ngập niềm vui luôn là trăn trở của nhiều bà nội trợ.

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