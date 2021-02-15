Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch bệnh ở Hải Dương có nguy cơ cao hơn Đà Nẵng, đề nghị giãn cách diện rộng hơn

Tin nóng 15/02/2021 07:28

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, do biến chủng virus mới có tốc độ lây lan tăng gấp 4 lần, tình hình dịch bệnh tại Hải Dương có yếu tố nguy cơ cao hơn Đà Nẵng khi hệ số lây nhiễm cao, thời gian ủ bệnh ngắn.

Chiều 14/2, tức mùng 3 Tết Tân Sửu, GS-TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương cùng đồng chủ trì hội nghị trực tuyến chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hải Dương.

Ổ dịch trong khu công nghiệp phức tạp, xuất hiện ca bệnh trong khu phong tỏa

Tính đến chiều 14/2, đã có 10/12 huyện, thành phố ở Hải Dương có bệnh nhân Covid-19. Tỉnh Hải Dương đã phong toả 66 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện, thành phố. Toàn tỉnh có 103 khu cách ly tập trung, trong đó nhiều nhất là ở Chí Linh với 29 khu cách ly, Kinh Môn có 27 khu cách ly.

Ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, ổ dịch ở Chí Linh và Kinh Môn cơ bản đã được khống chế. Đối với ổ dịch Cẩm Giàng, đã có 49 ca mắc bệnh, tổng số F1 đã được xét nghiệm hết là 1.550. Tuy nhiên, theo ông Cầu, trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch trong khu công nghiệp, riêng tại công ty Kuroda Kagaku có 12 ca mắc. Hiện tại, có hơn 400 công nhân của công ty này đều cách ly tập trung.

Theo nhận định từ lãnh đạo tỉnh Hải Dương, ổ dịch trên địa bàn này còn diễn biến phức tạp, đã bắt đầu xuất hiện ca bệnh trong các khu phong toả cách ly.

Cần cách ly nhà với nhà trong khu cách ly

Còn theo PGS-TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế tại Hải Dương nhận định, môi trường bùng phát dịch ở tỉnh Hải Dương rất phức tạp, là khu công nghiệp đông công nhân, có liên quan đến cộng đồng dân cư đông đúc và ảnh hưởng liên quan đến các địa phương lân cận. 

Ngoài ra, ông Dương cho biết, dịch bệnh xảy ra vào thời điểm giáp Tết đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Nhìn chung, dịch bệnh ở Hải Dương còn phức tạp, khó lường với nhiều nguy cơ, đặc biệt là thời gian sau Tết, khi công nhân bắt đầu đi làm trở lại, giao thương nhiều. Do đó, việc thực hiện cách ly nhà với nhà trong các khu cách ly là cần thiết. 

Bộ trưởng Bộ Y tế: Tình hình dịch bệnh tại Hải Dương có yếu tố nguy cơ cao hơn Đà Nẵng

Phát biểu tại phiên họp trực tuyến chiều 14/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ông  đánh giá cao việc đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, truy vết ở Hải Dương. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay bình diện rộng thì kiểm soát được, nhưng những địa bàn riêng lẻ lại phức tạp, khiến dịch bệnh có thể kéo dài hơn. 

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh tại Hải Dương có yếu tố nguy cơ cao hơn Đà Nẵng. Theo ghi nhận, tốc độ lây lan tại "ổ dịch" nhanh, hệ số lây nhiễm cao, thời gian ủ bệnh ngắn, khả năng đào thải nhanh hơn. Do là virus biến chủng nên có tốc độ lây lan tăng gấp 4 lần. Ông đề nghị địa phương phải triển khai tăng công suất xét nghiệm, truy vết nhanh chóng.

Ông Long cho biết, để sớm dập dịch, cần phong tỏa trên diện hẹp, và áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội rộng hơn, trong khi hiện nay Hải Dương mới chỉ áp dụng ở Cẩm Giàng và Chí Linh. Liên quan đến khu công nghiệp vẫn giãn cách xã hội, doanh nghiệp vẫn có thể thực hiện sản xuất, nhưng phải thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng, chống dịch của Bộ Y tế và tăng cường giám sát việc thực hiện cách ly tại khu dân cư.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị, giải toả cách ly ở khu vực Trường nghề Canada; Trường Chu Văn An. Đề nghị giao quân đội những khu vực, địa điểm khu cách ly trên 50 người trở lên.

Đối với nhà máy Poyun, nhà máy Kagaku, lãnh đạo ngành y tế đề nghị, đưa người cách ly khỏi Hải Dương về các tỉnh, thành phố lân cận do Quân khu 3 quản lý, đồng thời thực hiện tăng cường xét nghiệm trong khu cách ly.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch bệnh ở Hải Dương có nguy cơ cao hơn Đà Nẵng, đề nghị giãn cách diện rộng hơn - Ảnh 1

Sáng ngày 15/2, Việt Nam có 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia Nhật Bản đã tử vong

Sáng ngày 15/2, Việt Nam có 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia Nhật Bản đã tử vong

Bản tin 6h ngày 15/2 (mùng 4 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 1 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hà Nội là người Nhật Bản.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh COVID-19 ở Hải Dương Covid-19 Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 23 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào