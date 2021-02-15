Ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, ổ dịch ở Chí Linh và Kinh Môn cơ bản đã được khống chế. Đối với ổ dịch Cẩm Giàng, đã có 49 ca mắc bệnh, tổng số F1 đã được xét nghiệm hết là 1.550. Tuy nhiên, theo ông Cầu, trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch trong khu công nghiệp, riêng tại công ty Kuroda Kagaku có 12 ca mắc. Hiện tại, có hơn 400 công nhân của công ty này đều cách ly tập trung.

Tính đến chiều 14/2, đã có 10/12 huyện, thành phố ở Hải Dương có bệnh nhân Covid-19. Tỉnh Hải Dương đã phong toả 66 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện, thành phố. Toàn tỉnh có 103 khu cách ly tập trung, trong đó nhiều nhất là ở Chí Linh với 29 khu cách ly, Kinh Môn có 27 khu cách ly.

Theo nhận định từ lãnh đạo tỉnh Hải Dương, ổ dịch trên địa bàn này còn diễn biến phức tạp, đã bắt đầu xuất hiện ca bệnh trong các khu phong toả cách ly.

Cần cách ly nhà với nhà trong khu cách ly

Còn theo PGS-TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế tại Hải Dương nhận định, môi trường bùng phát dịch ở tỉnh Hải Dương rất phức tạp, là khu công nghiệp đông công nhân, có liên quan đến cộng đồng dân cư đông đúc và ảnh hưởng liên quan đến các địa phương lân cận.

Ngoài ra, ông Dương cho biết, dịch bệnh xảy ra vào thời điểm giáp Tết đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Nhìn chung, dịch bệnh ở Hải Dương còn phức tạp, khó lường với nhiều nguy cơ, đặc biệt là thời gian sau Tết, khi công nhân bắt đầu đi làm trở lại, giao thương nhiều. Do đó, việc thực hiện cách ly nhà với nhà trong các khu cách ly là cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Tình hình dịch bệnh tại Hải Dương có yếu tố nguy cơ cao hơn Đà Nẵng

Phát biểu tại phiên họp trực tuyến chiều 14/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ông đánh giá cao việc đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, truy vết ở Hải Dương. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay bình diện rộng thì kiểm soát được, nhưng những địa bàn riêng lẻ lại phức tạp, khiến dịch bệnh có thể kéo dài hơn.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh tại Hải Dương có yếu tố nguy cơ cao hơn Đà Nẵng. Theo ghi nhận, tốc độ lây lan tại "ổ dịch" nhanh, hệ số lây nhiễm cao, thời gian ủ bệnh ngắn, khả năng đào thải nhanh hơn. Do là virus biến chủng nên có tốc độ lây lan tăng gấp 4 lần. Ông đề nghị địa phương phải triển khai tăng công suất xét nghiệm, truy vết nhanh chóng.

Ông Long cho biết, để sớm dập dịch, cần phong tỏa trên diện hẹp, và áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội rộng hơn, trong khi hiện nay Hải Dương mới chỉ áp dụng ở Cẩm Giàng và Chí Linh. Liên quan đến khu công nghiệp vẫn giãn cách xã hội, doanh nghiệp vẫn có thể thực hiện sản xuất, nhưng phải thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng, chống dịch của Bộ Y tế và tăng cường giám sát việc thực hiện cách ly tại khu dân cư.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị, giải toả cách ly ở khu vực Trường nghề Canada; Trường Chu Văn An. Đề nghị giao quân đội những khu vực, địa điểm khu cách ly trên 50 người trở lên.

Đối với nhà máy Poyun, nhà máy Kagaku, lãnh đạo ngành y tế đề nghị, đưa người cách ly khỏi Hải Dương về các tỉnh, thành phố lân cận do Quân khu 3 quản lý, đồng thời thực hiện tăng cường xét nghiệm trong khu cách ly.