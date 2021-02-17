Hà Nội: Đình chỉ 1 phòng khám liên quan đến bệnh nhân COVID-19 người Nhật

Tin nóng 17/02/2021 06:37

Sở Y tế Hà Nội thông tin, đã tạm đình chỉ hoạt động một phòng khám ở Hà Nội, nơi mà bệnh nhân 2229 người Nhật đã đến khám trước khi qua đời.

Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội đã tạm đình chỉ hoạt động phòng khám Raffles Medical, địa chỉ số 51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. Phòng khám này vi phạm công tác sàng lọc, lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội.

Theo Sở Y tế Hà Nội, việc đình chỉ hoạt động sẽ kéo dài đến khi phòng khám khắc phục được các vi phạm và đồng thời, được Sở Y tế giám sát, cho phép mới được hoạt động trở lại.

Được biết, đây là nơi bệnh nhân Covid-19 người Nhật đã tử vong tại khách sạn từng đến khám.

Trước khi mất, bệnh nhân 2229 người Nhật Bản nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17/1, được cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian cách ly, người này có 2 lần âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 17/1 và 31/1.

Sau thời gian cách ly, người đàn ông này di chuyển bằng máy bay ra Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 13/2, người này đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty.

Ngày 4/2, bệnh nhân đã đến khám tại phòng khám Raffles Medical và sau đó tiếp tục các lịch trình công việc như thông thường.

Đến ngày 8/2 bệnh nhân tiếp tục đến khám tại tại phòng khám này trong vòng 30 phút. Tuy nhiên phòng khám không phát hiện bất thường.

benh nhan 2229
Lực lượng y tế tiến hành khoanh vùng và phun khử khuẩn tại khách sạn Somerset West Point, nơi bệnh nhân người Nhật đã tử vong- Ảnh: An ninh thủ đô

Đến ngày 13/2 bệnh nhân tử vong tại khách sạn đang ở và xét nghiệm cho thấy dương tính với COVID-19. 

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