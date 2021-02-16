Chiều 16/2, cả nước có thêm 40 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương 38 ca

Tin nóng 16/02/2021 18:10

Chiều 16/2, cả nước ghi nhận 40 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương đã có 38 ca, Quảng Ninh có 1 ca và Hà Nội có 1 ca.

Theo thông tin từ Bản tin 18h ngày 16/2 (chiều mùng 5 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, số ca mắc ở Việt Nam cụ thể như sau:

- Tính đến 18h ngày 16/2: Việt Nam có tổng cộng 1412 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước. Trong đó có 719 ca mới tính từ ngày 27/1 đến nay.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 16/2: 40 ca mắc mới, 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mới: 40 CA MẮC MỚI (BN 2272-2311) ghi nhận trong nước, riêng tại Hải Dương có 38 ca, Hà Nội 1 ca, Quảng Ninh 1 ca. Cụ thể:

- CA BỆNH 2272 (BN 2272) tại Quảng Ninh: là F1 của BN 2092, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16/2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

- CA BỆNH 2273 (BN 2273) tại Hà Nội: là F1 của BN 1819, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 15/2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2274-2311 (BN 2274-BN 2311) tại Hải Dương: 34 ca là F1, đã được cách ly trước đó và 4 ca là chùm ca bệnh trong cùng 1 gia đình, phát hiện thông qua giám sát sốt, ho trong cộng đồng. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 128.080, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 577.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.230.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 112.273.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tình hình điều trị trên cả nước như sau: 

- 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN 1501, BN 1549, BN 1573, BN 1599, BN 1869, BN 1951.

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 37

+ Lần 2: 29

+ Lần 3: 20

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 1.573 ca.

Chiều 16/2, cả nước có thêm 40 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương 38 ca - Ảnh 1

Nóng: Hải Dương ghi nhận thêm ca dương tính Covid-19 mới ở Thanh Miện, lịch trình tất niên, chúc Tết nhiều nơi

Nóng: Hải Dương ghi nhận thêm ca dương tính Covid-19 mới ở Thanh Miện, lịch trình tất niên, chúc Tết nhiều nơi

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