Truy tìm khẩn cấp một người đàn ông trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Hải Phòng

Tin nóng 16/02/2021 15:27

Ủy ban nhân dân huyện An Lão đang phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng truy tìm khẩn cấp công dân trốn khỏi khu cách ly tập trung vào ngày 13/2 vừa qua.

Được biết, công dân Phạm Văn Trường sinh năm 1985 ở thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) đi từ tỉnh Quảng Ninh về thành phố Hải Phòng vào ngày 30/1/2021. Sau đó ngày 3/2 được đưa đến khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng.

Từ khi đến khu cách ly, Trường không có biểu hiện sốt, ho hay khó thở, tinh thần vô cùng tỉnh táo. Ngày 4/2, công dân được lấy mẫu xét nghiệm lần một và có kết quả âm tính. Đến ngày 13/2, Tổ Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho công dân Trường thì phát hiện anh không có trong phòng.

Đến 17 giờ 27 phút cùng ngày, công dân cùng phòng báo Tổ công tác, công dân Trường không về phòng. Ngay sau đó, Tổ Y tế đã báo sự việc cho Tổ Công an để tiến hành tìm kiếm công dân Trường.

Trước sự việc trên, Ông Lương Thế Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) cho biết đã phối hợp với Công an địa phương truy tìm Phạm Văn Trường đưa về tiếp tục cách ly đúng quy định.

Thông tin thêm tại khu cách ly tập trung (Khu ký túc xá - Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng), hiện nay, khu cách ly này vẫn tiếp tục thực hiện công tác quản lý và theo dõi y tế đối với 87 công dân, tình hình sức khỏe của các công dân bình thường, không có biểu hiện ho, sốt hay dấu hiệu của dịch tễ.

 Truy tìm khẩn cấp một người đàn ông trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Hải Phòng - Ảnh 1

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