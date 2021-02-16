TP.HCM đã kiểm soát được nguồn lây nhiễm liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất

Tin nóng 16/02/2021 13:05

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, chuỗi lây nhiễm có liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất hiện tại đã được kiểm soát.

Sáng 16/2, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo, tính đến nay, có 35 trường hợp lây nhiễm đều có liên quan đến bốc xếp, giám sát hàng hóa của công ty VIAGS làm việc tại sân bay.

Từ ngày 7-9/2, TP.HCM phát hiện 31 ca nhiễm liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 10/2, xét nghiệm 1.622 nhân viên công ty VIAGS phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm là BN2072.

Đến ngày 12/2, lấy mẫu xét nghiệm 1.622 hộ gia đình nhân viên công ty VIAGS đã phát hiện thêm 2 bệnh nhân là BN2144, BN2145.

Theo đó, HCDC đã thực hiện lấy tổng cộng 6.551 mẫu xét nghiệm từ các nhà trọ, nơi lưu trú của bệnh nhân tất cả đều có kết quả âm tính. Ngoài ra, thành phố đang cách ly tập trung 2.267 người, cách ly tại nhà/nơi lưu trú 2.131 người.

Như vậy, từ ngày 10/2 tới nay, lực lượng y tế không phát hiện thêm ca nhiễm nào trong cộng đồng có liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất. HCDC thông báo, đến sáng 16/2 về cơ bản đã kiểm soát được nguồn lây ở khu vực này.

Mặc dù thành phố đã kiểm soát chuỗi lây nhiễm này, lực lượng y tế đầu ngành đánh giá, vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh tại thành phố do dân số đông, mật độ cao, có sự giao lưu lớn, cần thêm các biện pháp giám sát rộng cộng đồng bằng xét nghiệm.

Ngoài ra, những ngày này đang trong cao điểm người dân ở các tỉnh, thành khác đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra khai báo y tế của hành khách đi máy bay, tàu hỏa, xe khách… đến thành phố sau Tết.

Đối với các công nhân trở lại làm việc, ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cho hay, đơn vị này đã đề nghị người lao động khi về quê đón Tết phải ghi lại lịch trình di chuyển để phục vụ công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu. Sau khi trở lại TP.HCM, người lao động được yêu cầu phải khai báo y tế, tự theo dõi tình hình sức khoẻ và báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất nếu phát hiện những dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh.

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam phòng chống Covid-19 bệnh nhân Covid

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