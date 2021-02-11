Cụ bà bán tỏi hôm qua xét nghiệm dương tính, hôm nay âm tính COVID -19

Tin nóng 11/02/2021 18:52

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác định cụ bà đi mổ ruột thừa vào ngày 10/2 nghi nhiễm COVID-19, chiều ngày 11/2 cụ bà đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trước đó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hải Dương cho biết bà cụ Đ.T.L. (70 tuổi, ngụ ở đội 12, xóm Hồng Phong, thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn) được phát hiện dương tính với COVID-19 khi đi khám để mổ ruột thừa vào ngày 10/2.

Khoảng 19h ngày 9-2, con trai bà L. đưa bà đến cấp cứu ở Trung tâm y tế thành phố Hải Dương khoảng 30 phút. Ở đây, bà được chẩn đoán viêm ruột thừa và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, bà được đưa vào khoa truyền nhiễm (khu dành cho người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19). Khoảng 0h ngày 10-2, bà được phẫu thuật nội soi ruột thừa tại khu truyền nhiễm. Đến 3h, bà được đưa về phòng 309 khoa truyền nhiễm.

18h ngày 10-2, bà có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Đại học y tế Hải Dương điều trị.

Ngay trong đêm 10-2 xã Ngọc Sơn đã dựng rào chắn, phong tỏa cách ly với đoạn ngõ dài 200m gồm 47 hộ dân với 148 nhân khẩu và phun khử khuẩn khu vực này.

Hiện tại, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác định cụ bà đi mổ ruột thừa vào ngày 10/2 nghi nhiễm COVID-19. Chiều ngày 11/2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cụ bà bán tỏi hôm qua xét nghiệm dương tính, hôm nay âm tính COVID -19 - Ảnh 1

33 ca mắc Covid-19 đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM tiếp tục truy vết

33 ca mắc Covid-19 đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM tiếp tục truy vết

Sau khi phát hiện BN1979 nhiễm Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 5/2, đến nay TP.HCM đã phát hiện thêm 32 trường hợp khác liên quan đến chuỗi lây nhiễm này.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam bệnh nhân Covid lịch trình của bệnh nhân Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 46 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào