Cụ bà bán tỏi hôm qua xét nghiệm dương tính, hôm nay âm tính COVID -19

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác định cụ bà đi mổ ruột thừa vào ngày 10/2 nghi nhiễm COVID-19, chiều ngày 11/2 cụ bà đã có kết quả xét nghiệm âm tính.
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Trước đó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hải Dương cho biết bà cụ Đ.T.L. (70 tuổi, ngụ ở đội 12, xóm Hồng Phong, thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn) được phát hiện dương tính với COVID-19 khi đi khám để mổ ruột thừa vào ngày 10/2.
Khoảng 19h ngày 9-2, con trai bà L. đưa bà đến cấp cứu ở Trung tâm y tế thành phố Hải Dương khoảng 30 phút. Ở đây, bà được chẩn đoán viêm ruột thừa và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, bà được đưa vào khoa truyền nhiễm (khu dành cho người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19). Khoảng 0h ngày 10-2, bà được phẫu thuật nội soi ruột thừa tại khu truyền nhiễm. Đến 3h, bà được đưa về phòng 309 khoa truyền nhiễm.
18h ngày 10-2, bà có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Đại học y tế Hải Dương điều trị.
Ngay trong đêm 10-2 xã Ngọc Sơn đã dựng rào chắn, phong tỏa cách ly với đoạn ngõ dài 200m gồm 47 hộ dân với 148 nhân khẩu và phun khử khuẩn khu vực này.
Hiện tại, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác định cụ bà đi mổ ruột thừa vào ngày 10/2 nghi nhiễm COVID-19. Chiều ngày 11/2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính.