33 ca mắc Covid-19 đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM tiếp tục truy vết

Xã hội 11/02/2021 12:04

Sau khi phát hiện BN1979 nhiễm Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 5/2, đến nay TP.HCM đã phát hiện thêm 32 trường hợp khác liên quan đến chuỗi lây nhiễm này.

Sáng 11/2, (tức 30 Tết), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết trong ngày hôm qua đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1 trường hợp được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Số trường hợp nhiễm Covid-19 phát hiện tại thành phố là 204, trong đó 159 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 45 trường hợp đang điều trị.

Ngành Y tế TP.HCM đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, xử lý phòng chống dịch theo quy định với các trường hợp nhiễm mới phát hiện tại thành phố cũng như liên quan đến các tỉnh thành khác theo phương châm mở rộng xét nghiệm, phong toả hẹp. Cụ thể:

+ Từ ngày 5/2/2021: Thông qua giám sát chủ động nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện ca chỉ điểm là BN1979, nhân viên giám sát chất xếp hàng hóa (công ty VIAGS), cư ngụ tại TP. Thuận An ,tỉnh Bình Dương.

+ Từ trường hợp chỉ điểm này, từ ngày 7-9/2, thành phố tiếp tục phát hiện thêm 31 trường hợp nhiễm liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay. Trong ngày 10/2, qua xét nghiệm giám sát lần 2 cho 1.600 nhân viên công ty VIAGS phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm là BN2072, làm cùng bộ phận với các trường hợp nhiễm trước đó của công ty VIAGS. Như vậy liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay, thành phố hiện đã phát hiện được 33 trường hợp nhiễm.

Các biện pháp được triển khai khẩn cấp: 

- Truy vết, khoanh vùng khẩn các trường hợp, địa điểm liên quan đến bệnh nhân. Tiến hành phong toả rộng, lấy xét nghiệm giám sát cộng đồng bằng mẫu gộp hộ gia đình xung quanh nơi bệnh nhân cư trú.

- Khẩn trương truy vết, cách ly các trường hợp tiếp xúc.

- Lấy khẩn mẫu xét nghiệm tầm soát RT-PCR lại lần 2 cho toàn bộ gia đình của nhân viên công ty VIAGS cũng như xét nghiệm kháng thể cho toàn bộ nhóm này. Số hộ gia đình đã được lấy mẫu là 1.483, kết quả xét nghiệm đang chờ.

- Lấy mẫu xét nhiệm tầm soát theo hình thức mẫu gộp cho toàn thể hộ gia đình của nhân viên công ty VIAGS.

- Để đảm bảo cho hành khách đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên sân bay có tiếp xúc với hành khách phải được xét nghiệm trước 1 ngày vào ca làm việc. Nhân viên chỉ vào làm việc khi có kết quả âm tính.

- Từ ngày 11/2, nhân viên công ty VIAGS cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm giống như nhóm nhân viên phục vụ có tiếp xúc hành khách của sân bay.

Tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn TP: Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 3.169 người; cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 1.832 người. 

Covid 19

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