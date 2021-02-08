TP.HCM: Đề nghị người dân làm ngay 5 điều này để phòng dịch COVID-19

Sở thông tin và truyền thông TP.HCM đã đồng loạt gửi tin nhắn đến tất cả thuê bao di động trên địa bàn thành phố đề nghị người dân áp dụng 5 việc cần làm ngay để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố đang có 30 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 xảy ra tại 7 quận, huyện trong cộng đồng dân cư là Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, quận 12, thành phố Thủ Đức, quận 1.

Người dân TP.HCM đi mua khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: Hoàng Tuyết

Dù chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm ở các nhân viên phục vụ trong sân bay có tiếp xúc với hành khách nhưng đây được xem là ổ dịch khá phức tạp vì chưa xác định được nguồn lây nhiễm cũng như thời điểm khởi đầu. Do đó, dịch COVID-19 có thể còn lây nhiễm ra cộng đồng trong thời gian tới.

Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, UBND TP Hồ Chí Minh đã gửi tin nhắn đề nghị người dân thực hiện 5 việc cần làm ngay như sau: 1. Người dân bình tĩnh và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. 2. Người dân nên ở nhà, hạn chế tối đa việc đi lại, không tập trung đông người. 3. Không chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng về tình hình dịch bệnh. 4. Cần chủ động, tự giác khai báo với cơ quan y tế khi trở về từ các địa phương, khu vực có ổ dịch và các trường hợp tiếp xúc F0, F1 (theo thông báo của Bộ Y tế) để giám sát và cách ly kịp thời. 5. UBND các địa phương sẽ xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và không khai báo y tế.

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