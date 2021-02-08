Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Sơn La đã khiến 1 người tử vong, 6 người còn lại bị thương.

Thông tin từ Chi cục QLĐB I.1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vụ tai nạn giao thông này xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 8/2, tại Km 220+030 QL6 đoạn qua xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Theo đó, chiếc xe đầu kéo bồn mang BKS: 29H-076.60 di chuyển theo hướng Hà Nội - Sơn La đã va chạm với xe con: BKS 26M-000.76 đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm mạnh đã khiến 1 người chết, 6 người bị thương. Tại hiện trường, 2 chiếc xe bị hư hỏng rất nặng, xe ô tô con nằm ở dưới rãnh thoát nước.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.



Tại hiện trường, 2 chiếc xe bị hư hỏng rất nặng, xe biển xanh nằm ở dưới rãnh thoát nước - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Trong sáng 8/2, trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mộc Châu cũng xảy ra vụ va chạm giữa một xe khách giường nằm tuyến Sơn La-Hà Nội và xe tải, rất may không có trường hợp thương vong nào xảy ra.

Nam sinh cởi áo đứng che mưa cho người bị tai nạn giao thông, hành động tử tế gây bão mạng xã hội Hành động tử tế của nam sinh lớp 12 lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận thể hiện sự cảm kích.

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