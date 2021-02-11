Chuyên gia cho biết: Đeo 2 lớp khẩu trang có thể chặn tới 95% nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc đeo một khẩu trang bằng vải bên ngoài một khẩu trang y tế, như loại khẩu trang dùng trong giải phẫu, cũng như đảm bảo việc đeo khẩu trang vừa khít, sẽ mang lại hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 .

Theo đài Fox News, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ngày 10-2 đã cập nhật hướng dẫn về việc đeo khẩu trang, trong đó cho thấy kết quả thí nghiệm mới đây về hiệu quả của việc đeo hai lớp khẩu trang.

Theo kết quả thí nghiệm, được thực hiện với mô hình tạo hơi thở mô phỏng, việc đeo khẩu trang bằng vải bên ngoài một khẩu trang y tế, như loại khẩu trang dùng trong giải phẫu, hoặc cột nút vòng dây của khẩu trang ở hai bên tai có thể chặn khoảng 95% các tác nhân lây nhiễm.

Trong cuộc họp báo về đại dịch COVID-19 tại Nhà Trắng hôm 10-2, Tiến sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC, đã công bố bản cập nhật hướng dẫn về việc đeo khẩu trang.

Hướng dẫn mới khuyên người dân nên tuân thủ hai bước quan trọng, đó là đảm bảo mặt nạ vừa khít với khuôn mặt và chọn loại mặt nạ có nhiều lớp nhằm hạn chế các vật thể nhỏ li ti mang theo virus có thể bắn ra ngoài khi nói chuyện, hắt hơi, ho.

Ngoài ra, CDC cũng khuyến cáo nên sử dụng khẩu trang có thanh nẹp mũi, sử dụng cụ kẹp để cố định khẩu trang và đảm bảo rằng không có khe hở khiến không khí có thể tràn vào.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, CDC cho biết không nên sử dụng hai khẩu trang dùng một lần loại thông thường, vì chúng "không được thiết kế để đảm bảo độ vừa khít và việc đeo nhiều hơn một chiếc sẽ không đảm bảo độ vừa vặn". Trung tâm này cũng khuyến cáo không nên kết hợp khẩu trang KN95 với bất kỳ loại khẩu trang nào khác.

Giám đốc Walensky cho biết: “Điểm quan trọng là khẩu trang phát huy tác dụng và chúng mang lại hiệu quả tốt nhất khi đảm bảo được độ vừa vặn và được đeo đúng cách”.

Trước đó, CDC hồi tháng 1 thông báo rằng trung tâm đang nghiên cứu xem việc sử dụng hai mặt nạ có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 không, sau khi Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ, cho biết làm như vậy là “hợp lý”.

Phát biểu tại cuộc họp của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Mỹ hồi cuối tháng 1, Tiến sĩ John Brooks - giám đốc y tế của CDC về phản ứng COVID-19 - cho biết cơ quan đang chờ xem xét các dữ liệu tổng thể trước khi đưa ra bất kỳ sự điều chỉnh nào.

"Tất cả các bạn đều biết đeo khẩu trang vẫn là một phần quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch COVID-19. CDC khuyến cáo tất cả mọi người từ hai tuổi trở lên nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và khi tiếp xúc với những người xung quanh bên ngoài hộ gia đình của bạn" - ông Brooks nói.