Lịch trình dày đặc của chùm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại Gia Lai

Xã hội 10/02/2021 23:22

4 trường hợp được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 mới tại Gia Lai có lịch trình "khủng", đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người, từ karaoke, tập văn nghệ cho đến làm móng tay, gội đầu...

Tối 10-2, tỉnh Gia Lai đã công bố lịch trình dày đặc 4 trường hợp ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 mới. Đây là những ca bệnh có liên quan đến các bệnh nhân số 1875, 1890, 2013.

Trường hợp T.H (trú tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) vào ngày 25-1 có gặp F1 sau đó về nhà gặp 6 người trong gia đình. Ngày 26-1, đi làm và đi tập văn nghệ với Đội văn nghệ của Trung tâm y tế huyện Ia Pa.

Ngày 27-1, đi tổng kết công tác đoàn của Trung tâm y tế huyện Ia Pa (có khoảng 30 người), ăn trưa tại quán S.C, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa (có khoảng 50 người) rồi sau đó hát karaoke tại quán K.N (có khoảng 30 người).

Lịch trình dày đặc của chùm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại Gia Lai - Ảnh 1
Cửa ngõ vào huyện Ia Pa khi phát hiện ca nhiễm - Ảnh: Internet

Ngày 28-1, sáng uống cà phê tại quán Linh Nhi, trưa ăn với đoàn văn nghệ (khoảng 10 người), tối có gặp 1 người bạn. Hôm sau, người này đi làm móng tay tại quán P.N (xã Pờ Tó) và đi mua đồ tại quán tạp hóa gần nhà. Ngày 30, 31-1, người này cách ly tại nhà trước khi đi cách ly tập trung vào ngày 1-2.

Trường hợp K.H (trú tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa) ngày 29-1, đi gội đầu tại tiệm tóc T.H (thôn Kim Năng, xã Ia Mrơn), đi ăn cùng đồng nghiệp tại Quán S.C, đi hát Karaoke tại quán K.N, đi ăn cháo tại quán B.N. Tối 29-1 đi mua quần áo tại shop Ngọc tiếp xúc không đeo khẩu trang với 1 số người, sau đó về nhà.

Ngày 30-1, đeo khẩu trang đi mua đồ tại tạp hóa Ngân, tạp hóa Mười Lợi (xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa), sau đó về nhà. Hôm sau, K.H đeo khẩu trang đi khai báo y tế tại Trạm y tế xã Kim Tân, đi tiệm tạp hóa H.K (thôn 1, Kim Tân).

Trường hợp N.C (trú xã Chư Mố, huyện Ia Pa) ngày 28-1, tham gia diễn nghệ thuật quần chúng của huyện Ia Pa tiếp xúc với F1. Tối về nhà tiếp xúc bố mẹ, chồng con. Hôm sau đi dạy học. Đến ngày 30-1 đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm lần 1 đã cho kết quả âm tính.

Trường hợp V.L (trú xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) từ ngày 21 đến 23-1, đi tập huấn tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Từ ngày 24 đến 27-1, đi làm tại phòng khám của Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tiếp xúc với đồng nghiệp.

Ngày 28-1, tham gia diễn văn nghệ tại hội trường UBND huyện Ia Pa và có tiếp xúc với một số người trong đoàn văn nghệ. Trong đó có tiếp xúc với 3 trường hợp đã xác định dương tính với SARS-CoV-2 sau đó. Chiều cùng ngày, làm việc tại Trung tâm y tế huyện Ia Pa, tại khoa khám bệnh sau đó về nhà tiếp xúc với chồng con.

Ngày 29-1, người này dự sinh nhật tại nhà ông S. K (trú xã Ia Trốk) và có hơn 100 người tham gia. Tại đây có đi mời 3 bàn rồi hát 1 bài, sau đó về nhà.

Ngày 30-1, ở nhà với gia đình, có tiếp xúc với chồng, các con, mẹ và em gái. Ngày 31-1, lên cơ quan lấy mẫu xét nghiệm sau đó về nhà và được đưa đi cách ly tập trung ngay hôm sau.

Tính đến 17 giờ ngày 10-2, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số mẫu được lấy và xét nghiệm: 10.568 mẫu (23.497 người) và có kết quả 17.301 người, trong đó dương tính: 26 người; âm tính: 17.275 người và 6.196 người đang chờ kết quả.

Lịch trình dày đặc của chùm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại Gia Lai - Ảnh 2

28 học sinh, phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương hết cách ly tập trung, được 'về nhà đón Tết'

28 học sinh, phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương hết cách ly tập trung, được 'về nhà đón Tết'

Tối 10/2, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với Covid-19, 28 học sinh cùng với phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương đã được về nhà cách ly.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam phòng chống Covid-19 bệnh nhân Covid

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 54 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn