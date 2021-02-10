Lịch trình dày đặc của chùm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại Gia Lai

Trường hợp T.H (trú tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) vào ngày 25-1 có gặp F1 sau đó về nhà gặp 6 người trong gia đình. Ngày 26-1, đi làm và đi tập văn nghệ với Đội văn nghệ của Trung tâm y tế huyện Ia Pa.

Tối 10-2, tỉnh Gia Lai đã công bố lịch trình dày đặc 4 trường hợp ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 mới. Đây là những ca bệnh có liên quan đến các bệnh nhân số 1875, 1890, 2013.

Ngày 28-1, sáng uống cà phê tại quán Linh Nhi, trưa ăn với đoàn văn nghệ (khoảng 10 người), tối có gặp 1 người bạn. Hôm sau, người này đi làm móng tay tại quán P.N (xã Pờ Tó) và đi mua đồ tại quán tạp hóa gần nhà. Ngày 30, 31-1, người này cách ly tại nhà trước khi đi cách ly tập trung vào ngày 1-2.

Ngày 27-1, đi tổng kết công tác đoàn của Trung tâm y tế huyện Ia Pa (có khoảng 30 người), ăn trưa tại quán S.C, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa (có khoảng 50 người) rồi sau đó hát karaoke tại quán K.N (có khoảng 30 người).

Trường hợp K.H (trú tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa) ngày 29-1, đi gội đầu tại tiệm tóc T.H (thôn Kim Năng, xã Ia Mrơn), đi ăn cùng đồng nghiệp tại Quán S.C, đi hát Karaoke tại quán K.N, đi ăn cháo tại quán B.N. Tối 29-1 đi mua quần áo tại shop Ngọc tiếp xúc không đeo khẩu trang với 1 số người, sau đó về nhà.

Ngày 30-1, đeo khẩu trang đi mua đồ tại tạp hóa Ngân, tạp hóa Mười Lợi (xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa), sau đó về nhà. Hôm sau, K.H đeo khẩu trang đi khai báo y tế tại Trạm y tế xã Kim Tân, đi tiệm tạp hóa H.K (thôn 1, Kim Tân).

Trường hợp N.C (trú xã Chư Mố, huyện Ia Pa) ngày 28-1, tham gia diễn nghệ thuật quần chúng của huyện Ia Pa tiếp xúc với F1. Tối về nhà tiếp xúc bố mẹ, chồng con. Hôm sau đi dạy học. Đến ngày 30-1 đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm lần 1 đã cho kết quả âm tính.

Trường hợp V.L (trú xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) từ ngày 21 đến 23-1, đi tập huấn tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Từ ngày 24 đến 27-1, đi làm tại phòng khám của Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tiếp xúc với đồng nghiệp.

Ngày 28-1, tham gia diễn văn nghệ tại hội trường UBND huyện Ia Pa và có tiếp xúc với một số người trong đoàn văn nghệ. Trong đó có tiếp xúc với 3 trường hợp đã xác định dương tính với SARS-CoV-2 sau đó. Chiều cùng ngày, làm việc tại Trung tâm y tế huyện Ia Pa, tại khoa khám bệnh sau đó về nhà tiếp xúc với chồng con.

Ngày 29-1, người này dự sinh nhật tại nhà ông S. K (trú xã Ia Trốk) và có hơn 100 người tham gia. Tại đây có đi mời 3 bàn rồi hát 1 bài, sau đó về nhà.

Ngày 30-1, ở nhà với gia đình, có tiếp xúc với chồng, các con, mẹ và em gái. Ngày 31-1, lên cơ quan lấy mẫu xét nghiệm sau đó về nhà và được đưa đi cách ly tập trung ngay hôm sau.

Tính đến 17 giờ ngày 10-2, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số mẫu được lấy và xét nghiệm: 10.568 mẫu (23.497 người) và có kết quả 17.301 người, trong đó dương tính: 26 người; âm tính: 17.275 người và 6.196 người đang chờ kết quả.