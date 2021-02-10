Tối 29 Tết, TP.HCM phong tỏa thêm 5 điểm liên quan COVID-19, tổng cộng 35 điểm phong tỏa

Theo đó, từ ngày 8 đến 9/2, số địa điểm phong tỏa ở TP.HCM là 33 điểm. Cho đến nay, ngày 10/2, HCDC thông báo đã gỡ 3 điểm phong tỏa và 5 địa điểm phong tỏa liên quan Covid-19 mới bổ sung, gồm:

5 địa điểm phong tỏa mới bổ sung: