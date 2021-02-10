Tối 29 Tết, TP.HCM phong tỏa thêm 5 điểm liên quan COVID-19, tổng cộng 35 điểm phong tỏa

Xã hội 10/02/2021 22:14

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo đã gỡ bỏ 3 điểm phong tỏa và khoanh vùng 5 địa điểm mới, nâng tổng lên 35 điểm liên quan Covid-19 tối 29 Tết.

Theo đó, từ ngày 8 đến 9/2, số địa điểm phong tỏa ở TP.HCM là 33 điểm. Cho đến nay, ngày 10/2, HCDC thông báo đã gỡ 3 điểm phong tỏa và 5 địa điểm phong tỏa liên quan Covid-19 mới bổ sung, gồm:

5 địa điểm phong tỏa mới bổ sung:

1. Đầu đường Hà Thị Khiêm, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

2. Chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

3. Quán cơm 100 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình.

4. Khách sạn B100 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

5. Nhà thuốc 165 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình.

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Địa điểm phong tỏa Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

3 địa điểm đã gỡ bỏ phong toả:

1. Hẻm số 2 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

2. Quán cafe 11 Đặng Văn Sâm, phường 2, quận Tân Bình.

3. Quán phở A75 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Danh sách cập nhật mới nhất 35 điểm phong tỏa tại TP.HCM tại 10 quận, huyện và TP Thủ Đức tính đến tối 10/2, gồm: quận 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, 1, 3, 10, 9 (cũ).

1. Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

2. Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12

3. Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc, quận 12

4. Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12

5. Hẻm 60, Khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân

6. Hẻm 67 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân

7. Hẻm 480 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh

8. Hẻm 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh

9. Chung cư Felix Home 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp

10. Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp

11. Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình

12. Lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình

13. 16 Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình

14. Mắt Bảo BPO, 12 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình

15. Công ty TNHH dịch vụ Việt Trung Sơn - 24 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình

16. Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội, 1 Phạm Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình

17. Hẻm 29 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình

18. Giấc mơ sữa Việt, 114A Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình

19. Đường Lê Duy Nhuận, phường 13, quận Tân Bình

20. Co.op Food, 12A Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình

21. Viva Star Coffee, 45 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình

22. Quán nem Ninh Hòa, 97-99 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình

23. Hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1

24. UBND quận 10, 474 đường 3/2, phường 14, quận 10

25. Làng nướng Nam Bộ, 302A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10

26. Hẻm 441 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức (quận 9 cũ)

27. Vườn nướng Mái Đỏ, 146 Tây Hòa, phường Phước Long A, TP Thủ Đức (quận 9 cũ)

28. Viva Star Coffee, 242C Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

29. Làng nướng Nam Bộ, 14 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú

30. Hẻm 75, 79 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3

31. Đầu đường Hà Thị Khiêm, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

32. Chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

33. Quán cơm 100 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình

34. Khách sạn B100 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình

35. Nhà thuốc 165 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình.

Tính đến tối 10/2, TP.HCM ghi nhận 33 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 8 người làm việc bốc dỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Tối 29 Tết, TP.HCM phong tỏa thêm 5 điểm liên quan COVID-19, tổng cộng 35 điểm phong tỏa - Ảnh 2

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