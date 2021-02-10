Hà Nội: Bé sinh non bị bỏ rơi khuya cận Tết

Xã hội 10/02/2021 19:59

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, vào 0 giờ 5 phút hôm nay (10/2), đơn vị tiếp nhận 1 em bé sơ sinh 38 giờ tuổi, sinh non khi mới 35 - 36 tuần tuổi.

Em bé sơ sinh được đưa đến cấp cứu trong tình trạng da tím tái, suy hô hấp, thân nhiệt 35 độ C, nặng 1,9 kg. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, cháu bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn sơ sinh.

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Em bé sơ sinh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn sơ sinh - Ảnh: Vietnamnet

Lúc đó trên người bé chỉ quấn 1 chiếc áo khoác mỏng, đội mũ. Người mẹ bỏ rơi còn để lại một lá thư tay với nội dung: “Mẹ cháu không có khả năng nuôi nên nhờ các bác nuôi dưỡng cháu”.

Người đưa bé vào viện cho hay, bé được nhặt tại ngõ 92 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Sau đó, người dân đặt cho bé tên Nguyễn Minh Phúc An.

Theo các bác sĩ, em bé sau sinh phải được lau khô, ủ ấm, hút sạch đờm, cắt rốn với điều kiện vô khuẩn... Trẻ sơ sinh bị vứt bỏ không được chăm sóc đầy đủ kết hợp với việc phải nằm ngoài môi trường khắc nghiệt sẽ khiến bé dễ bị nhiễm khuẩn nặng, nhiễm trùng máu, hạ thân nhiệt, tổn thương tất cả cơ quan, đặc biệt là hệ hô hấp.

Hiện tại, Phúc An đã qua cơn nguy kịch, được hỗ trợ thở oxy, bú được 20ml mỗi lần, tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện.

Sự thật bất ngờ vụ bé sơ sinh bị nhét giấy vào mũi, miệng và bỏ rơi trong nhà vệ sinh: Do nền nhà ướt và lạnh nên đặt con vào thùng rác để đi tìm quần áo ủ ấm

Sự thật bất ngờ vụ bé sơ sinh bị nhét giấy vào mũi, miệng và bỏ rơi trong nhà vệ sinh: Do nền nhà ướt và lạnh nên đặt con vào thùng rác để đi tìm quần áo ủ ấm

Theo chia sẻ của anh Định - chồng sản phụ Ng, sau khi sinh con, do nền nhà vệ sinh ướt và lạnh, cửa sổ không có, trong khi chị Ng không đem theo quần áo nên mới đặt cháu tạm vào thùng rác cho đỡ lạnh rồi đi lấy quần áo để ủ ấm cho con.

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