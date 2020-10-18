Qua xét nghiệm ADN, Công an huyện Đông Hưng đã xác định được danh tính người mẹ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai.

Cách đây gần 3 tháng, vợ chồng ông Nguyễn Văn C. (trú xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đi ra thửa ruộng trồng khoai nước của gia đình thì bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại đây không rõ từ khi nào.

Bé gái vẫn còn nguyên dây rốn, không được quấn tã, da đỏ lựng vì bỏng nhiệt. Thời điểm đó nhiệt độ khoảng 40 độ C, nắng nóng gay gắt. Em bé rất yếu, thở khò khè, không khóc nổi, người lấm lem bùn đất.

Vợ chồng ông C. đã đưa bé gái đến Trạm y tế xã Đông Vinh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên sau hơn 20 ngày tích cực điều trị, bé gái đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 0 giờ 35 ngày 14/8.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai giữa trời nóng 40 độ đã qua đời - Ảnh: Báo Giao Thông

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Đông Hưng đã xác định được mẹ của bé gái bị bỏ ngoài ruộng là Phạm Thị H. (26 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng). Đáng chú ý, chị H. chính là con dâu của vợ chồng ông Nguyễn Văn C. (những người đầu tiên đã phát hiện cháu bé khi cháu bị bỏ rơi trên ruộng khoai của gia đình).

Hiện chính quyền xã đã triệu tập chị H. lên trụ sở làm việc. "Cô H. ở nơi khác lấy chồng về địa phương chúng tôi. Mới 26 tuổi nhưng nếu tính cả cháu bé đã mất thì cô ấy đã có tới 4 con. Trong 3 cháu còn lại, cháu nhỏ nhất mới khoảng 2 tuổi", ông Phạm Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đông Vinh trao đổi với Báo Giao Thông.

Thanh Hóa: Bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà văn hóa thôn Sau khi phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà văn hóa thôn, người dân thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) lập tức báo cho chính quyền địa phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-so-sinh-tu-vong-vi-bi-bo-roi-ngoai-ruong-khoai-danh-tinh-nguoi-me-gay-sung-so-383513.html