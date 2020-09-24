Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh trong túi nilon, người dân lập tức báo cho công an địa phương xuống hiện trường điều tra vụ việc.
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Mới đây, người dân xã Đội Bình, huyện Ứng Hoà TP. Hà Nội phát hiện thi thể bé trai sơ sinh trong túi nilon gây rúng động dư luận địa phương. Lãnh đạo xã Đội Bình đã xác nhận sự việc với Pháp Luật và Bạn Đọc.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng nay (24/9), một chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng tại thôn Ngoại Độ phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh đang phân hủy mạnh trong túi nilon để cạnh cửa hàng.
Nhận tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập biên bản, điều tra người bỏ lại cháu bé.
Cũng theo vị lãnh đạo xã, hiện bé trai đã được trưởng thôn mang về địa phương chôn cất. Trong khi đó, gia đình trực tiếp phát hiện thi thể cháu bé tình nguyện hỗ trợ xây mộ cho bé. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.