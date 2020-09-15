Xót xa: Tìm thấy thi thể bé trai 4 tuổi sau 9 ngày mất tích ở Đồng Nai

Xã hội 15/09/2020 12:02

Sau nhiều ngày tìm kiếm, người thân đã tìm thấy bé trai mất tích tại con suối gần nhà. Vào thời điểm được phát hiện, nạn nhân đã tử vong, thi thể đang phân hủy.

Mới đây, lực lượng chức năng huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đã tìm thấy bé trai mất tích ở khu vực núi Chứa Chan sau 9 ngày tìm kiếm.

Theo đó, vào sáng 15/9, thi thể bé T.V.T.K (4 tuổi, tên gọi khác là Bin, ngụ ở tổ 14, ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ) được tìm thấy tại một con suối gần núi Chứa Chan, cách nhà hơn 1km.

Vào thời điểm được phát hiện, nạn nhân đã tử vong, thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng. Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, thi thể bé K. đã có dấu hiệu biến dạng, không mặc quần áo. Nhờ chiếc vòng đeo tay còn nguyên và một số dấu hiệu nhận biết khác mà gia đình xác nhận đây chính là thi thể bé.

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Khu vực người dân tìm thấy thi thể bé trai mất tích - Ảnh: Internet

Thi thể nạn nhân đang được lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y trước khi bàn giao cho gia đình về lo hậu sự. 

Cũng theo nguồn tin trên, từ khi bé K. mất tích đến nay, người cha đi biển vẫn chưa hay bất cứ tin tức gì của con do gia đình không liên lạc được vì không có sóng điện thoại. 

Bên cạnh đó, những người tìm kiếm bé K. cho rằng có khả năng bé đi lạc. Hôm qua mưa lớn, có thể bé bị trôi xuống suối bắt nguồn từ núi Chứa Chan. 

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 10 giờ đến 10 giờ 30 phút sáng 6/9, vì ông ngoại quên đóng cổng nên bé K. đi ra ngoài, sau đó lạc mất. Ngay sau đó, gia đình và lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm.

Được biết, bé K. bị chậm phát triển, tự kỷ, sống với ông bà ngoại. Ngày thường, bé được ông bà canh chừng không cho ra ngoài. 

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.

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