Mỹ nữ khoe ảnh chụp trước gương, nhan sắc được khen hết lời nhưng vòng 1 như sắp rơi xuống đất mới là điểm nhấn

Thế giới 15/09/2020 10:11

Chỉ với một bức ảnh chụp trước gương, cô nàng này đã khiến cộng đồng mạng “sôi sục”. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, cô còn sở hữu vòng 1 khủng khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Trước nay, các cô gái xinh đẹp có vòng 1 khủng luôn thu hút sự chú ý của dân mạng. Thời gian gần đây, cư dân mạng không ngừng bàn tán về một cô nàng có body bốc lửa khiến ai cũng phải ngoái nhìn mỗi khi xuất hiện.

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Mỹ nữ Hàn Quốc sở hữu vòng 1 khủng thường xuyên gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Được biết, cô gái này tên là Tangle Mimi, người Hàn Quốc. Hot girl xứ Hàn gây ấn tượng với vẻ đẹp nữ tính, nước da trắng hồng, đôi chân dài miên man cùng vòng eo bé xíu. Không chỉ vậy, cô nàng còn sở hữu vòng 1 vô cùng nở nang. Mặc dù không phải là người mẫu, diễn viên hay ca sĩ nhưng trang cá nhân của cô nàng có hơn 510 nghìn lượt theo dõi.

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Dù không phải người nổi tiếng nhưng trang cá nhân của Tangle vẫn có hơn 510 nghìn lượt theo dõi - Ảnh: Internet
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Cô nàng rất thích diện những bộ trang phục bó sát hay bikini để khoe trọn đường cong trên cơ thể - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Tangle thường xuyên khoe ảnh chụp sexy của mình. Mỹ nhân này đặc biệt thích những bộ trang phục bó sát để khoe trọn 3 vòng. Ngoài ra, cô nàng cũng đặc biệt thích diện bikini chụp ảnh mỗi khi du lịch. Bên dưới những bức ảnh này, hot girl Hàn Quốc nhận được vô số bình luận khen ngợi từ cư dân mạng.

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Cận cảnh chiếc body gây thương nhớ của mỹ nữ xứ kim chi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có không ít người cho rằng cô nàng ăn mặc phản cảm, nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh nhan sắc mỹ nữ này nhưng lượng người theo dõi của Tangle vẫn tăng lên mỗi ngày.

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Từ khóa:   Hàn Quốc body bốc lửa ăn mặc phản cảm

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