Mỹ nữ khoe ảnh chụp trước gương, nhan sắc được khen hết lời nhưng vòng 1 như sắp rơi xuống đất mới là điểm nhấn

Trước nay, các cô gái xinh đẹp có vòng 1 khủng luôn thu hút sự chú ý của dân mạng. Thời gian gần đây, cư dân mạng không ngừng bàn tán về một cô nàng có body bốc lửa khiến ai cũng phải ngoái nhìn mỗi khi xuất hiện.

Mỹ nữ Hàn Quốc sở hữu vòng 1 khủng thường xuyên gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Được biết, cô gái này tên là Tangle Mimi, người Hàn Quốc. Hot girl xứ Hàn gây ấn tượng với vẻ đẹp nữ tính, nước da trắng hồng, đôi chân dài miên man cùng vòng eo bé xíu. Không chỉ vậy, cô nàng còn sở hữu vòng 1 vô cùng nở nang. Mặc dù không phải là người mẫu, diễn viên hay ca sĩ nhưng trang cá nhân của cô nàng có hơn 510 nghìn lượt theo dõi.